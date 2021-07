Kako krenuti na put?

Vrijeme je putovanja, iliti selidbe svih koji mogu prema moru - a uz to, nisu baš nešto ni temperature male, štoviše, prilično su digle i tu i tamo se malo spuste, samo da bi se vratile još gore...

Stoga, putovanje nije šala - treba se dobro pripremiti, pametno pakirati te pripremiti i automobil, osobito jer se više problema u vozilu može javiti tijekom vrućina.

Kako pripremiti automobil?

BC Automobile Association (BCAA) kreirao je popis stvari koje treba provjeriti u automobilu prije nego krenete na putovanje. To uključuje provjeru tlaka u gumama, radi li hladnjak ispravno i ima li dovoljno tekućine, provjeru crijeva i remena, ispitivanje baterije te provjeru ispravnosti klima uređaja.

>> Kako pripremiti automobil za ljetna putovanja >>

Ako idete na dugo putovanje, pokušajte isplanirati put tako da krenete rano ujutro ili kasno navečer jer će tada temperature biti nešto niže, što olakšava situaciju i putnicima, ali i motoru vozila.

Kako se vi možete pripremiti?

Postoji nekoliko stvari koje možete napraviti kako bi olakšali vožnju tijekom velikih vrućina. Evo nekoliko savjeta.

Pobrinite se da su stakla automobila čista te nosite sunčane naočale kako biste zaštitili oči od sunca. Ako se vozite na istok rano ujutro ili na zapad kasno poslijepodne i navečer, može vam zasmetati odsjaj sunca.

Nikad ne ostavljajte djecu ili kućne ljubimce u automobilu. Vozilo se tijekom vrućina može izuzetno zagrijati u vrlo kratkom roku, što može biti poprilično opasno.

Odjenite se prikladno. To znači da biste trebali nositi laganu, prozračnu odječu svijetle boje. Ako ćete duže vrijeme biti izloženi suncu, nanesite kremu za sunčanje kako biste se zaštitili.

>> Parovi se svađaju već na 20. kilometru putovanja >>

Ne zaboravite pripremiti dosta tekućine kako ne biste dehidrirali. Voda je bolja opcija nego sok ili neki drugi zaslađeni napitak.

Svakih dva do tri sata napravite pauzu kako biste protegnuli noge i popili vode, savjetuje Road safety at work. Uz to, pridržavajte se i svih ostalih propisa, a to znači da pazite na brzinu i da koristite sigurnosni pojas.