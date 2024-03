Kako koža stari kroz godine

Vjerovali ili ne, ljudi stare ;) i to svi, stvarno! E pa, ako u nekom trenutku to stvarno shvatite, bit će vam jednostavnije i bolje paziti na svoju kožu.

Pa da krenemo - za čišćenje treba upotrebljavati nježna sredstva za čišćenje koja ne isušuju i ne nadražuju kožu. Eksfolijaciju, ili prirodni proces pilinga (ljuštenja) kože možemo ubrzati primjenom različitih vrsta pilinga; ako redovito uklanjamo mrtve stanice s površine kože, i kreme će se bolje upijati pružajući pritom bolji učinak. Nakon čišćenja uvijek treba nanijeti i hidratantnu kremu.

U 20-im godinama

U dvadesetim se godinama koža malo smiruje od hormona i iz masnog tipa prelazi u suši tip. To je sjajno za one koji su se borili s problematičnom kožom. S druge strane, kako se koža sve više suši, započinje i proces nastajanja bora. Kasne dvadesete su godine u kojima se preporučuje započeti unos različitih antioksidansa (vitamin C) i hidratantnih sredstava (hijaluronska kiselina, ekstrakt Aloe vere) u svoju njegu; oni će pomoći koži da dugoročno izgleda mladoliko i svježe.

Već u tim godinama proizvodnja vlastitog kolagena počinje opadati, stoga ga treba dodavati u obliku dodataka prehrani, a i koristiti kreme koje potiču njegovo stvaranje.

U 30-im godinama

U tridesetim se godinama na koži počinju pojavljivati sitne bore, najviše oko usta i očiju. U toj dobi preporučuje se uporaba hidratantne kreme, ili gela za kožu oko očiju. Tridesete su godine kada se na koži počinju pojavljivati posljedice utjecaja okoline, poput sunčevih zraka, pušenja, prekomjerne konzumacije alkohola, loše prehrane i nepravilne njege kože.

Osim opadanja stvaranja kolagena snižava se i razina hijaluronske kiseline u tijelu, koja je nužna za zdravu i hidratiziranu kožu. U tom razdoblju već treba započeti upotrebljavati kreme koje sadrže aminokiseline poput arginina, koje dodatno potiču stvaranje kolagena.

U 40-im godinama

U četrdesetim godinama na koži većine žena bore su već dobro vidljive. Manje je elastina, stoga koža počinje gubiti svoju elastičnost. Tijekom toga razdoblja osim hijalurona i tvari koje potiču stvaranje kolagena u obzir dolaze i različiti biljni ekstrakti koji sadrže obilje hranjivih sastojaka i antioksidansa i hidroliziranih proteina. Hidrolizirani proteini pšenice u kremama djeluju kao ovlaživači, poboljšavaju hidrataciju kože te je čine mekom i glatkom.

U 50-im godinama

U pedesetima na dodatne promjene na koži utječe djelovanje gravitacije, osobito na obrazima, koža počinje gubiti volumen, manje je čvrsta, a bore su dublje. Tijekom ovoga razdoblja mijenja se hormonska ravnoteža u ženskom tijelu, što jako utječe na izgled kože. Stoga treba koristiti bogatije kreme koje sadrže sastojke poput karite maslaca i prirodnih ulja.

Sve u svemu, pazite na svoju kožu...