Kako kovid mijenja svijet?

Da vam kažu da će sutra u vašem gradu vaš najdraži bend održati koncert i da ćete dobiti besplatnu ulaznicu za njega, biste li na njega otišli? Na pravi koncert, u nekom klubu, dvorani ili na stadionu, ne u nekom kazalištu u kojemu će dva mjesta lijevo i desno od vas ostaviti prazna? Trećina Nijemaca vjerojatno ne bi. To se može zaključiti iz ankete koju je na reprezentativnom uzorku stanovništva provela u Njemačkoj tvrtka za ispitivanje javnog mnijenja McKinsey. Preko 30 posto ispitanika, naime, i nakon što se smiri kriza izazvana koronom i popuste mjere ograničenja javnog života namjerava izbjegavati koncerte, posjete kazalištima i kinima, a 26 posto ne želi uopće tamo više ići.

Dok se ne pronađe cjepivo protiv koronavirusa, 40 posto ispitanika namjerava izbjegavati i sredstva javnog prijevoza - autobuse, vlakove, zrakoplove. Radije će sjesti na bicikl nego se ukrcati u autobus, odvesti se tamo kamo idu automobilom nego vlakom.

Skoro 30 posto ispitanih je navelo kako će nakon ovog iskustva s korona-krizom manje putovati - i poslovno i privatno.

Virtualni turizam - putovanje bez rizika?

Ovih dana se svi bave pitanjem: kako će izgledati ljetni odmor? Kuda i kamo će se smjeti putovati i s kojim ograničenjima? Njemački mediji objavljuju neumorno liste zemalja u Europi u kojima Nijemci inače rado provode godišnji odmor s pregledima restrikcija za putovanje u njih (ili iz njih). Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas se dogovora s predstavnicima turistički atraktivnih članica Europske unije oko toga kako "spasiti ljetni odmor". Ali kome je trenutno do putovanja?

Turistička zajednica Vele Luke objavljuje na svojoj Facebook stranici gotovo svakodnevno predivne fotografije mora, sunca i prirode. Fotografije koje svakoga u sekundi "katapultiraju" u modus odmora i uživanja. Je li korona otvorila jedan novi sektor turizma - virtualni turizam? Hoćemo li ubuduće "konzumirati" putovanja na egzotične destinacije s naših kauča, preko kompjuterskih ekrana?

Turistički savez Grčke je napravio jednu platformu koja tako funkcionira, Greece from home, ali sigurno ne s ciljem da virtualni zamijeni pravi turizam. U Grčkoj su povijesne znamenitosti na otvorenom opet otvorene za posjetitelje. Turistima iz inozemstva to doduše još neće biti baš od velike koristi jer još uvijek moraju u 14-dnevnu karantenu nakon što dođu u Grčku. Grci, međutim, računaju da će od 1. srpnja turizam u njihovoj zemlji opet biti skoro pa onaj stari. Ali, hoće li stvarno? Ili je možda opcija da se virtualne posjete Grčkoj koje se sada nudi besplatno počne naplaćivati kao što to već čine neki drugi ponuđači i portali na internetu?

Virtualne ordinacije i tribine s likovima navijača

Prošlog vikenda su se ponovno počele igrati utakmice njemačke nogometne Bundeslige. Pred praznim tribinama. Zvučna kulisa je izgledala kao na utakmici juniorske ekipe neke seoske momčadi. Bilo nam je to, naravno, totalno čudno - jer smo navikli na drugačiju kulisu. Ali što kad se naviknemo na ovu novu kulisu? A s vremenom će se i naše uho i naš mozak naviknuti na nju. Hoće li se i igrači naviknuti da na tribinama imaju kartonske likove svojih navijača u prirodnoj veličini kao na stadionu Borussije iz Mönchengladbacha?

Barem dok se ne nađe cjepivo, za očekivati je da će razvoj situacije oko epidemije koronavirusa određivati naš život i naše navike. Pogledajte kako će se to odraziti na naše posjete liječničkim ordinacijama, koje načine ljudi pronalaze da bi ipak kako-tako bili nazočni na tribinama nogometnih stadiona, kako se i s kauča može posjetiti Mars i što se sve može održavati u auto-kinima - u novom izdanju našeg magazina Europeo.