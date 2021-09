Kako izliječiti prehladu?

Prehlada ide ruku pod ruku s kašljem i nije pretjerano draga nikome - a opet, svi se nekako uvijek prehladimo baš kad smo mislili da ćemo barem ove godine proći bez toga.

Naravno, razloga je mali milijun, obično pravi nisu među onima koje mislimo na prvu, no kako je - tako je... prehlada je tu i što bi trebalo napraviti kako bi otišla?

Evo par lakih savjeta koji će većini ljudi pomoći da prestanu kašljati i šmrcati...

Med - med ima opuštajuće i ublažujuće učinke pa možete dodati med u čaj ili pojesti žličicu meda. Ako vaše dijete ima prehladu i muči ga kašalj, a starije je od pet godina, možete mu dati žlicu meda pomiješanu s cimetom.

Mlijeko s kurkumom - kurkuma ima antiseptička svojstva, navodi Times of India, pa je odlična za borbu protiv virusnih infekcija kao što su prehlada i kašalj. Dodajte malo kurkume u prahu u čašu toplog mlijeka i popijeto to svaku večer. To će ublažiti bolove u grlu, a pomoći će i kod curenja nosa.

Para - ako vas muči prehlada ili imate poteškoće s disanjem, para je idealno rješenje. Zagrijte vodu u širokoj posudi i inhalirajte paru oko 10 do 15 minuta. U vodu možete dodati i eukaliptusovo ulje.

Sjemenke rogača - sjemenke rogača prokuhajte u vodi. Osim kod kašlja, sjemenke rogača pomažu i u ublažavanju plućne kongestije.

Sol - u čašu tople vode dodajte žličicu soli, a zatim tu tekućinu koristite za ispiranje grla. Poželjno bi bilo dva puta dnevno ispirati grlo slanom vodom. Ovo posebno pomaže kada imate bolno grlo.