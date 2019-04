Kako izgledaju zabave i svakodnevica bez plastičnih slamki?

Europska unija postigla je dogovor o zabrani korištenja plastike za jednokratnu upotrebu, a sudbina zabrane dostigla je i popularne jednokratne plastične slamke bez kojih je teško zamisliti rođendane, koktele i brojne prilike u kojima posežemo upravo za njima. Iako se problem sa slamkama samo naoko čini sitan, on je itekako važan u cjelokupnoj eko priči. Za ravnotežu između čovjeka i prirode važno je u svakoj sferi djelovati ekološki osviješteno, od one privatne pa do poslovne. Tako osviještenost ne mora nestati niti kada se radi o zabavama ili svakodnevnom ispijanju osvježavajućih ili toplih pića uz koje vežemo prepoznatljive slamke. Inspirirani Danom planeta Zemlje donosimo izbor najboljih zamjena za one plastične, jer i mali korak je važan korak.

Slamke od bambusa

Bambus je u Aziji čarobna biljka koja se svakodnevno koristi, a odlično služi i kao materijal za izradu slamki. Bali Boo slamke dolaze nam s dalekog Balija. Izrađene su od 100% prirodnog i organskog bambusa, najbrže rastuće biljke na svijetu koja naraste gotovo 1 m dnevno, tako da se njezinim korištenjem ne narušava ravnoteža u prirodi. Slamke se mogu koristiti nebrojeno puta, a uz njih će zablistati svaki ljetni tulum. Kada se istroše, kompostiraju se za svega nekoliko mjeseci.

BIO slamke od papira

Papirnate slamke idealne su za dječje rođendane i ispijanje rashlađenih sokova. Rijetko koje dijete se ne obraduje šarenom rođendanskom tulumu na kojem sa svojim društvom može uživati u igri i veseloj dekoraciji i rekvizitima, a upravo su papirnate slamke jedan od onih poželjnih. Odlično će poslužiti svrsi, a uz to su biorazgradive.

Slamke od nehrđajućeg čelika

Slamke od nehrđajućeg čelika zasigurno su među najotpornijim slamkama, a za one koji traže nešto svevremensko, one su pravi izbor. Elegante, ravne ili savinute daju doprinos svakom druženju. Prikladne su za sva pića, a uz to, mogu se prati u perilici za posuđe.

Staklene slamke

Staklene slamke odlične su za koktel barove, zabave ili jednostavno za svakodnevnu upotrebu kod kuće. U usporedbi s bambusom staklo ima prednost što nakon zabave može i u perilicu za posuđe. Ovisno o preferencijama, mogu se pronaći sasvim uspravne, ali i one malo 'savinute' staklene slamke. S obzirom na to da nam dolaze topliji dani, mnoge će se zabave, ali i općenita svakodnevica preseliti u prirodu i otvorene prostore. Uz osviješten izbor slamki važno je imati i bocu 'eko karaktera', a tu tom slučaju su staklene boce ili boce od nehrđajućeg čelika odličan izbor. Te boce se mogu koristiti više puta, a za razliku od plastičnih, ne sadrže otrovne plastifikatore, ftalate ili bisfenol A. Velika prednost tih boca je i ta što se na kraju perioda iskoristivosti mogu reciklirati.

BioROOT već pet godina nudi pomno odabrane proizvode iz održivog razvoja koji štite ljudsko zdravlje i čuvaju okoliš. Nastao je kao rezultat dugogodišnjeg rada osnivačice Sanje Levak na sebi i tu je za sve one koji su spremni osvijestiti svrhu svog postojanja te živjeti u skladu s tim.