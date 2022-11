Kako gazirana voda utječe na zdravlje

Volite li popiti mineralnu vodu nekad? Ono, u gemištu, uz kavu i slično? E pa, tek toliko da znate, gazirana pića (pića s dodatkom ugljičnog dioksida za stvaranje mjehurića) mogu doprinijeti razvoju žgaravice.

Želučana kiselina se "povlači" iz želuca u jednjak, uzrokujući bolan osjećaj žarenja u prsima ili grlu. Klinika Mayo naglašava da je povremena žgaravica vrlo česta i obično je možete liječiti antacidima koji se izdaju bez recepta, prenosi Livestrong.

Međutim, ako često osjećate žgaravicu (točnije blagu žgaravicu dvaput tjedno ili više i jaku žgaravicu jednom tjedno ili češće), možda imate gastroezofagealnu refluksnu bolest (GERB). Ako imate GERB, Cleveland Clinic preporučuje promjenu načina života koja će uključivati i izbacivanje gaziranih pića, kako biste si olakšali simptome i smanjili učestalost napadaja žgaravice.

Uz gazirana pića, ostala hrana i piće koje mogu pogoršati simptome GERB-a uključuju pića s kofeinom, citrusno voće ili sokove, začinjenu hranu i sve što je posebno ​masno​.

Žgaravica može biti jedan od mogućih nedostataka ako često konzumirate gaziranu vodu.

Gustoća kostiju

Web stranica National Osteoporosis Foundation objašnjava da sastojci koji se nalaze u koli, kofein i fosfor, mogu negativno utjecati na gustoću vaših kostiju. No budući da gazirana voda ne sadrži te sastojke, Harvard Health Publishing potvrđuje da gazirana voda nema utjecaja na gustoću kostiju. Učinci gazirane vode na zdravlje ne uključuju doprinos osteoporozi ili povećanje rizika od prijeloma kostiju.

Prema Nacionalnoj zakladi za osteoporozu, pića s kofeinom i alkoholna pića mogu pridonijeti gubitku koštane mase. Kao takva, Zaklada preporučuje ograničavanje unosa tih pića.

Gazirana voda i zdravlje zuba

Prema radu objavljenom u izdanju ​Journal of the American Dental Association​ iz travnja 2016., pića koja imaju pH ispod 4,0, na pH ljestvici od 0 do 14, mogu doprinijeti eroziji zuba (u osnovi, razgrađuju zubnu caklinu i doprinose karijesu). Istraživači su testirali pH razine 379 bezalkoholnih i nemliječnih pića dostupnih u trgovinama, uključujući tri gazirane vode.

​Nijedna od gaziranih voda koje su istraživači testirali nije imala pH niži od 4: gazirana mineralna voda Perrier imala je pH 5,25, Canada Dry Club Soda imala je pH 5,24, a gazirana prirodna mineralna voda San Pellegrino imala je pH 4,96. Studija je testirala samo tri gazirane vode pa je moguće da druge marke gazirane vode imaju pH ispod 4 i stoga mogu pridonijeti eroziji zuba.