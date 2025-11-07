Kako Europa može početi štedjeti ozbiljne novce

Schneider Electric, globalni lider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizacije, objavio je novo istraživačko izvješće koje ističe ključnu ulogu elektrifikacije u budućnosti Europe. Trenutna stopa elektrifikacije u Europi iznosi svega 21 %, što se nije promijenilo već cijelo desetljeće i čak je 10 % niža nego u Kini, gdje proces elektrifikacije napreduje ubrzanim tempom. Istovremeno, prosječna cijena energije za kućanstva u EU iznosi 0,27 eura po kWh, gotovo dvostruko više nego u SAD-u (0,15 eura/kWh) i više nego trostruko u odnosu na Kinu (0,08 eura/kWh). Drugim riječima, svakodnevne energetske potrebe europskih građana višestruko su skuplje nego u Aziji.

Potencijal za uštedu od 250 milijardi eura godišnje

Izvješće „Europska energetska sigurnost i konkurentnost - ubrzanje elektrifikacije" pokazuje da bi Europa do 2040. godine mogla uštedjeti do 250 milijardi eura godišnje kroz bržu elektrifikaciju gospodarstva.

Iako su emisije stakleničkih plinova u EU smanjene za 37 % u odnosu na razine iz 1990. godine, kontinent se i dalje suočava s tzv. energetskim trilemom; izazovom uravnoteženja pristupačne cijene, sigurnosti opskrbe i održivosti. Visoka ovisnost o fosilnim gorivima održava cijene energenata na visokoj razini i usporava napredak prema klimatskim ciljevima.

Velike razlike među državama članicama

Brzina i napredak elektrifikacije znatno variraju među državama članicama, ovisno o infrastrukturi, regulatornom okviru, zrelosti tržišta i spremnosti potrošača. Nordijske zemlje prednjače u elektrifikaciji prometa i zgrada, dok južnoeuropske zemlje bilježe veće stope elektrifikacije građevinskog sektora. Zapadna i srednja Europa ulažu sve više u industrijsku elektrifikaciju te razvoj prosumer modela, potrošača, koji istovremeno i proizvode energiju. Kako bi Europa ostala konkurentna na globalnom tržištu, potrebno je značajno ubrzati prijelaz na elektrificirano gospodarstvo.

Preporuke izvješća: politika, ulaganja i lokalni razvoj

Istraživanje Schneider Electrica predlaže niz mjera:

Smanjenje razlike u cijeni između električne energije i prirodnog plina - ukidanjem subvencija za fosilna goriva te reformom porezne politike koja potiče korištenje čiste energije.

Ubrzanje financiranja i ulaganja - pojednostavljenje pristupa kapitalu, ciljani poticaji za mala i srednja poduzeća, te usmjeravanje sredstava iz sustava trgovanja emisijama i inovacijskih fondova u elektrifikacijske projekte.

Razvoj snažnih lokalnih tržišta - obvezna elektrifikacija novih zgrada i industrijskih procesa, brza primjena toplinskih pumpi i električnih vozila te poticanje lokalne proizvodnje energije.

Održiva javna nabava i poticanje europske industrije - ubrzanje standardizacije i podrška domaćim inovacijama i proizvodnji kako bi se ekonomske i radne koristi elektrifikacije zadržale unutar Europe.

Laurent Bataille, izvršni potpredsjednik za europske operacije u Schneider Electricu, izjavio je:

„Ovo istraživanje jedno je od najopsežnijih do sada o potencijalu elektrifikacije Europe i politikama potrebnima da se on ostvari. Elektrifikacija nije samo nužna za ispunjenje klimatskih ciljeva, već i za poticanje gospodarskog rasta, energetsku neovisnost i industrijsku konkurentnost. Europa mora hitno prekinuti stagnaciju elektrifikacije, tehnologija postoji, spremna je za primjenu. Sada je na redu politika i poslovni sektor da zajednički ubrzaju promjene koje će donijeti i ekonomske i okolišne koristi."