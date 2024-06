Kako držati koncentraciju?

Sjednemo za svoje računalo s najboljim namjerama, samo da bismo završili prebacivanjem između deset različitih kartica jer je naš fokus bilo gdje osim na zadatku koji imamo.

Anksioznost, depresija, nedovoljno sna i dosada mogu uzrokovati probleme s koncentracijom, no prehrana također može igrati ulogu. Kad je riječ o ovoj vezi, dijetetičarka Yaa Boakye rekla je za HuffPost: "Važno je zapamtiti da pojedinci imaju različite reakcije na hranu i da se mogu nositi s različitim zdravstvenim problemima."

Dakle, postoji neka hrana i pića za koje znanstvena istraživanja pokazuju da mogu stvarno smetati našoj koncentraciji. Liječnici i dijetetičari otkrili su najveće krivce.

Gazirana i slatka pića - "Pića poput gaziranih sokova mogu uzrokovati brzi porast šećera u krvi, nakon čega slijedi pad šećera u krvi. Dakle, dok ova pića u početku preplavljuju mozak glukozom, što bi teoretski pomoglo u koncentraciji, kasniji pad šećera poništava ovu kratku korist i zapravo nam otežava održavanje usredotočene koncentracije", upozorava dijetetičarka Claire Rifkin.

Jako slana hrana - ako za ručak imamo instant juhu, krumpiriće, čips od krumpira ili sendvič s raznim narescima, moguće je da ćemo tijekom popodneva imati problema s koncentracijom, kaže Dalvi. Objašnjava da hrana s visokim udjelom soli može izazvati neravnotežu elektrolita. Kada se to dogodi, uzrokuje upalu u mozgu što može ometati kratkoročno pamćenje i koncentraciju.

Kava - kava je još jedno piće kojem se mnogi ljudi okreću za poboljšanje koncentracije, ali i Dalvi i Boakye kažu da previše može pogoršati koncentraciju. "Ako pijete malo, to vas može učiniti budnijima, ali ako nastavite piti sve više i više, dobrobiti nestaju. To je zato što previše kofeina može nekoga učiniti nervoznim ili tjeskobnim", zaključio je Dalvi.

Peciva i bijeli kruh - neurolog dr. Arif Dalvi rekao je da jednostavni ugljikohidrati, poput peciva i bijelog kruha, mogu dovesti do skoka šećera u krvi što zauzvrat može uzrokovati probleme s koncentracijom. Boakye se složila, objašnjavajući da kada je šećer u krvi previsok ili prenizak, to može uzrokovati probleme s koncentracijom, a jednostavni ugljikohidrati mogu to pokrenuti.

Dakle, nekih stvari se riješite...