Kako će nam izgledati ova i sljedeća godina?

Pandemija je uspjela svijet potjerati kod kuće i sa zebnjom se čekaju novi, bolji dani, no hoće li stvarno i kada doći? Evo nekih ideja kako bi moglo izgledati tijeko sljedećih otprilike godinu i pol dana.

Nazire se kraj pandemiji koronavirusa, ali se situacija konstantno mijenja kako dolaze nove varijante, sojevi, cjepiva... Kada će se naši životi normalizirati?

Pandemije je teško predvidjeti, no sada imamo dovoljno informacija barem za neke pretpostavke, piše Atlantic. Ukratko, proljeće se neće drastično razlikovati od prošle godine, ljeto bi moglo biti 'normalno', a jesen i zima donijet će nam ili poboljšanje ili umjereno nazadovanje. Nakon toga slijedi povratak u život kako je izgledao prije pandemije.

Slijede detalji, prema 'timelineu' Atlantica:

Proljeće 2021.

Život idućih par mjeseci neće biti normalan. 'Normalan' je, naravno, nespretna riječ, ali sve ono što niste mogli raditi prošle godine poput putovanja, neće i dalje moći raditi. Nije vjerojatno da će se na proljeće dovoljno ljudi cijepiti, a stručnjaci zapravo predviđaju da bi se pandemija ubrzo mogla i pogoršati, budući da su u Sjedinjenim Američkim Državama počele kružiti varijante virusa koje su zaraznije.

Međutim, dobra je vijest da cjepivo, čak i s novima varijantama, smanjuje rizik od razvijanja težih oblika bolesti.

Ljeto 2021.

Što god da se desi na proljeće, ljeto bi moglo biti drugačije od onoga kako su Amerikanci dosad živjeli. "Osim ako se ne pojavi neka nova varijanta virusa koja je suluda, očekujem da će ovo ljeto biti kao ljeto 2019.", rekao je profesor javnog zdravstva na UC Irvineu Andrew Noymer.

Drugi stručnjaci nisu tako optimistični, ali se generalno slažu da će u jednom trenutku između lipnja i rujna, uz kombinaciju cjepiva i toplijeg vremena, neke aktivnosti koje radimo biti sigurnije.

Međutim, i ljeto će imati svojih ograničenja. Stručnjaci koje je autor članka intervjuirao ne predviđaju povratak koncerata na zatvorenom i sličnih događaja.

Jesen/Zima 2021.-2022.

Ako se ljeti i bude činilo da je pandemiji došao kraj, bit će to samo privremeno olakšanje. Većina populacije SAD-a bit će cijepljena do jeseni, ali u hladnijim mjesecima moglo bi doći do jačanja virusa. "Neće biti teško kao ove zime, ali ne znam hoće li biti jako loše ili će se samo neki zaraziti", rekao je Noymer.

Srećom, ako iduće jeseni i zime dođe do nastanka ovih varijanti, nova cjepiva će ih vjerojatno uspjeti obuzdati jako brzo.

Proljeće/Ljeto 2022.

Predviđanja za ovo razdoblje su jednostavna - život u toplijim mjesecima 2022. mogao bi se vratiti u normalu. Virus će i dalje postojati, ali jedna mogućnost je da će šansa da ljudi ozbiljno obole biti manja ili da će, poput gripe, cirkulirati primarno u hladnijim mjesecima godine. Neki ljudi će nažalost i dalje umirati od covida-19, ali virus neće opet divljati.