Kako će izgledati svijet bez posla

Možete li zamisliti svijet u kojem ne postoji - posao? Mnogi pesimisti već ga odavno zamišljaju, previđajući da će nam „roboti preuzeti poslove" te da za nas neće ostati ništa. Optimisti vjeruju kako se to nikada neće u potpunosti dogoditi. Daniel Susskind, britanski doktor ekonomije i futurolog, za sebe kaže da je „tehnološki realist" te smatra da automatizacija posla nije upitna, no o nama ovisi kamo će nas ona odvesti. Budućnost rada i obrazovanja bit će tema njegova predavanja na konferenciji Future Tense, koja će se održati u zagrebačkoj Laubi 8. i 9. lipnja.

„Ne predviđam neki tehnološki 'veliki prasak' u bliskoj budućnosti nakon kojeg će se veliki broj ljudi iznenada probuditi i ostati bez posla. Malo je vjerojatno da će se to dogoditi; posla će biti još neko vrijeme. Umjesto toga brinem se o problemu koji je postupniji - kako se krećemo kroz 21. stoljeće, sve više i više ljudi moglo bi se naći u nemogućnosti da daju one vrste ekonomskog doprinosa društvu koje su se nadali ili očekivali da će dati u prošlosti", smatra Susskind.

Ekonomiju je doktorirao na Harvardu, a danas je viši znanstveni suradnik na Institutu za etiku umjetne inteligencije na Sveučilištu Oxford te profesor istraživanja na King's College u Londonu. Koautor je bestsellera The Future of the Professions (2015.) i autor knjige A World Without Work (2020.), koju je The New York Times opisao kao "potrebno štivo za svakog potencijalnog predsjedničkog kandidata koji razmišlja o ekonomija budućnosti." Njegov TED govor o budućnosti rada, pregledan je više od 1,6 milijuna puta. Svojedobno je radio kao savjetnik u raznim odjelima britanske Vlade.

Na konferenciji Future Tense svoje će viđenje budućnosti poslovanja dati i predstavnici Hrvatskog telekoma.

„U posljednjih nekoliko godina svjedočili smo transformaciji rada, a nije se promijenila samo lokacija, nego i način na koji radimo. U relativno kratkom vremenu svi smo se suočili s izazovima koji nemaju presedana za cijelu našu generaciju, što uglavnom dovodi do povećanja pesimizma i brige za budućnost. Istovremeno, moramo uvijek imati na umu da mi danas gradimo svijet sutrašnjice. Naš je posao i odgovornost izgraditi ga i oblikovati tako da bude bolji od sadašnjosti", rekao je Kostas Nebis, glavni direktor i predsjednik Uprave Hrvatskog telekoma.

Osim Daniela Susskinda, zagrebačka Lauba 8. i 9. lipnja ugostit će još pet renomiranih svjetskih futurologa koji će iznijeti svoja predviđanja o budućnosti poslovanja. To su Daria Krivonos, Mike Bechtel, Ian Yeoman, Anne Lise Kjaer i Mike Walsh, koji će održati predavanja na teme: A Sustainable Future, The Future of Technology, The Future of Tourism, The Future of Governance te The Future of Independent Thinking and Leadership.

Konferencija će trajati dva dana, 8. i 9. lipnja, a svaki dan će biti predstavljene tri tematske jedinice koje će sadržavati predavanje futurologa, panel diskusiju s futurologom, donositeljima odluka u javnom sektoru te relevantnim sugovornicima iz poslovne zajednice, ali i B2B standing talk na kojem će vodeći predstavnici poslovne zajednice raspravljati o mogućnosti primjene futuroloških predviđanja u poslovanju.

