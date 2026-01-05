« Vic dana
Kako plavuša postane sponzoruša

E sad, nije to lako, ali nekako to njoj padne jednostavno i nekomplicirano ;)

Sretne plavuša frendice na kavi i uzbuđeno im prepričava detalje sa svog vjenčanja na Maldivima, a kad im je počela pokazivati fotke, jedna je zgroženo upita:

- Pa daj, stara, kako si se mogla udati za tog starca?!

Plavuša se nasmije:

- Draga moja, kad uzimaš lovu ne gledaš koje godine je tiskana, to ti je valjda jasno!

