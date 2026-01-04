« Vic dana
Kad Fata dobije kaznu...

.. zbog prebrze vožnje, Mujo je sretan što nije bila veća, ali isto tako nije baš sretan generalno...

Kako to ona plaća?! ;)
Mujina Fata došla kući pred jutro, a Mujo sav lud i izvan sebe počne vikati na nju:

- Fato, bona, gdje si ti do sada!?

Fata se izvlači:

- Bjež', bolan, zaustavio me policajac ...

Mujo upita:

- A što te zaustavio?

Fata mirno odgovori:

- Pa voz'la sam prebrzo ...

Mujo se opet naljuti:

- I dobro, kol'ku ti je kaznu opalio?

Fata slegne ramenima:

- Tri puta, ako se dobro sjećam?

