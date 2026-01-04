Kad Fata dobije kaznu...
.. zbog prebrze vožnje, Mujo je sretan što nije bila veća, ali isto tako nije baš sretan generalno...
Kako to ona plaća?! ;) (Arhiva)
Mujina Fata došla kući pred jutro, a Mujo sav lud i izvan sebe počne vikati na nju:
- Fato, bona, gdje si ti do sada!?
Fata se izvlači:
- Bjež', bolan, zaustavio me policajac ...
Mujo upita:
- A što te zaustavio?
Fata mirno odgovori:
- Pa voz'la sam prebrzo ...
Mujo se opet naljuti:
- I dobro, kol'ku ti je kaznu opalio?
Fata slegne ramenima:
- Tri puta, ako se dobro sjećam?
04.01.2026. 06:53:00
