Kada se spoje najbolje od wellness i gastro užitaka

Ništa ne može probuditi uspavane strasti kao bijeg od svakodnevne rutine. Putovanja i romantični wellness trenutci su must have kod dugogodišnjih veza. A kada se tome pridruži i uživanje u probranim delicijama - to je čarobna formula za vikend pun romantike i novih doživljaja.

U Termama Laško na samo sat vremena od Zagreba bez vinjete osmislili su čaroban paket Gourmet & Wellness za parove!

Ti slatki zajednički trenutci...

U vašoj ugodnoj sobi, ljubavnom gnijezdu, u Hotelu Thermana Park Laško****Superior dočekat će vas pjenušac za savršen početak ove ljubavno-gastro avanture. Termalna voda regenerira i revitalizira - prepustite se opuštanju u bazenima pod jedinstvenom staklenom kupolom. Prijedlog: noćno kupanje petkom pod zvjezdanim nebom!

Nema nište zavodljivije od zajedničkog boravka u sauni, pogotovo dok je vani mrak. I ovdje imamo jedan tip za vas: ako posjetite Wellness Spa Center Thermana Park za punog Mjeseca, obavezno pođite u saunu. Sauna blagotvorno utječe na ljudsko tijelo, izbacuje toksine i pomaže kod nesanice, a za punog Mjeseca učinak je veći jer je i snaga Mjeseca jača.

Što kažete za opuštajuću kupku obogaćenu hranjivim tvarima, vitaminima i mineralima, prožetu slatkim mirisom kokosa? Uz čašu pjenušca i kokosove kuglice doživljaj će biti u potpunosti zaokružen. Još samo zavodljiva masaža u dvoje i dan je već postao za pamćenje!

Hedonizam za pamćenje

Večera u pet slijedova u restoranu Pavus s Michelinovim tanjurom, prestižnom preporukom izvrsnosti, odvest će vas u neka davna vremena jer se nalazi u romantičnom dvorcu Tabor, koji se u pisanim izvorima prvi put spominje 1145. godine i s kojega se pruža veličanstven pogled na Laško i okolicu. To je jedan od najboljih slovenskih restorana koje vodi chef Marko Pavčnik poznat po kulinarskim kreacijama obogaćenim začinskim biljem poput divljeg hmelja, kiseljaka i bagrema koje bere u obližnjim šumama i livadama.

Osim ove gastronomske senzacije u cijenu aranžmana uključena je i večera u restoranu Galerija okusa u Novom Celju smještenom usred prekrasnog baroknog parka koji također nudi nezaboravne doživljaje i vrhunske kulinarske kreacije. Jelovnik od četiriju sljedova sastoji se od lokalnih namirnica i bogatih okusa kojima nećete moći odoljeti.

Nakon noći ljubavi savršeno godi doručak u krevetu. Ovaj je još posebniji jer donosi lokalne kulinarske osobitosti u okusima oraha, jabuke i meda.

Udahnite svježi zrak, prepustite se čarima netaknute prirode, popnite se na obližnji Hum ili istražite okolicu biciklima. Ostaje vam još samo reći - život je lijep! A još je malo ljepši - u dvoje!

