Kada će električna vozila postati kao klasična?

Već dugo nismo o struji, premda mnoge „klasičare" nervira samo spominjanje struje u automobilima, moramo napraviti mali što realniji osvrt o trenutačnom stanju električnih vozila sada i u skoroj budućnosti, a to je vjerujemo zanimljjivo za sve, i one koji su za i one koji su protiv struje u automobilima.

Elektrifikacija svjetskih prometnih mreža nije mali zadatak, pogotovo ako se u obzir uzmu potrebe težih vozila.

Do 2040., britanska vlada predložila je plan emisije emisije 'Road to Zero' koji će zahtijevat da svaki novi automobil koji se prodaje u Velikoj Britaniji ima doseg električne vožnje od najmanje 80 km.

Uz pomoć električnih vozila (EV) usred zakonske obaveze prelaska na struju svjetska automobilska industrija će morati elektrificirati sve više vozila, od osobnih automobila do gospodarskih vozila, kamiona i autobusa. EV predstavljaju tako odista ekstreman izazov proizvođačima vozila širom svijeta.

S potencijalom za smanjenje emisije u sektoru s najvećim emisijama, međunarodni trendovi na tržištu sugerirali su kako će električni automobili i kombiji do sredine 2020. dostići jednaku cijenu s vozilima na unutrašnje izgaranje, što se očito nije dogodilo i još će trebati puno godina da do toga dođe, a optimistični planovi kazuju kako će EV prodaja nadmašiti benzinske i dizel motore do kasnih 2030.

Više saznajte na portalu automania.hr