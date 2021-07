Kad se treba tuširati?

Tuširanje je, nadamo se, vaša gotovo svakodnevna rutina, naročito kad krenu visoke temperature i vraćamo se posla mokri i, blago rečeno, mirišljavi.

Ipak, u određeno doba dana tuširanje nije baš učinkovito.

Najbolje doba dana za tuširanje

Tuširanje navečer je zdravije za tijelo i kožu nego jutarnje tuširanje. Kada se tuširamo prije spavanja, možemo opušteno ići u krevet jer znamo da nećemo leći sa svim bakterijama i drugim mikroorganizmima koje skupimo tijekom cjelodnevnih aktivnosti.

Uz to, kada se tuširamo navečer, uklanjamo i sav znoj koji se tijekom dana nakupio na našoj koži, a to omogućava našoj koži da se tijekom noći ispravno regenerira.

No, i jutarnje tuširanje nudi određene pogodnosti. Primjerice, ako se tuširamo ujutro, to može potaknuti cirkulaciju krvi te se možemo lakše razbuditi. Treba napomenuti dase u jutarnjim satima preporučuje tuširanje hladnom vodom jer je to povezano sa smanjenjem stresa, boljim radom imunološkog sustava i zdravijom kožom.

Osim toga, hladan jutarnji tuš može nas potaknuti da se lakše uhvatimo u koštac s obvezama koje nas taj dan očekuju.

Najgore doba dana za tuširanje

Tuširanje u sred dana je najmanje učinkovito. Možda se u tom trenutku budete bolje osjećali, ali od tuširanja sredinom dana nećete imati nikakve higijenske koristi. Vaše tijelo će ostatak dana i dalje biti izloženo nečistoćama koje na kraju možete unijeti u krevete ako se ne istuširate i prije spavanja, piše Eat this.