Kad se Mujo hvali...
Haso ga gleda u nevjerici nakon što Mujo ispriča svoju "zanimljivu" priču ;)
He he he ;) (Arhiva)
Jedan dan Mujo upada u kafanu i s veselom facom naruči pivo, pa ponosno otpije gutljaj i obrati se Hasi:
- Haso, bolan, danas sam napravio dobro djelo!
Haso klimne:
- Kak'o dobro djelo, bolan?
Mujo otpije još jedan:
- Spasio sam ti Habibu silovanja!
Haso zabrinuto upita:
- Pa kako bolan, š'a je bilo?
Mujo se zadovoljno nasmije:
- Uspio sam je nagovorit', kontaš?
