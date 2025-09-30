« Vic dana
objavljeno prije 4 sata i 40 minuta
VIC DANA

Kad se Mujo hvali...

Haso ga gleda u nevjerici nakon što Mujo ispriča svoju "zanimljivu" priču ;)

He he he ;)
Jedan dan Mujo upada u kafanu i s veselom facom naruči pivo, pa ponosno otpije gutljaj i obrati se Hasi:

- Haso, bolan, danas sam napravio dobro djelo!

Haso klimne:

- Kak'o dobro djelo, bolan?

Mujo otpije još jedan:

- Spasio sam ti Habibu silovanja!

Haso zabrinuto upita:

- Pa kako bolan, š'a je bilo?

Mujo se zadovoljno nasmije:

- Uspio sam je nagovorit', kontaš?

30.09.2025. 06:56:00
    
