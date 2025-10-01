Kad mali Ivica napiše loše prvi test

Ivica piše prvi test ove godine i napiše ga nevjerojatno loše... i naravno, profesor to pregleda i zgrozi se pa napiše na test - majmun.

Ivica digne ruku kad je dobio test:

- Profesore?!

Profesor ga pogleda preko naočala:

- Da?!

Ivica uzdahne:

- Ja ne znam koliko sam dobio iz testa, samo ste se potpisali?!