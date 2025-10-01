Kad mali Ivica napiše loše prvi test
Naravno da će dobiti jedinicu k'o kuća, no način na koji je to napravio profa je nasmijao sve
Ivica piše prvi test ove godine i napiše ga nevjerojatno loše... i naravno, profesor to pregleda i zgrozi se pa napiše na test - majmun.
Ivica digne ruku kad je dobio test:
- Profesore?!
Profesor ga pogleda preko naočala:
- Da?!
Ivica uzdahne:
- Ja ne znam koliko sam dobio iz testa, samo ste se potpisali?!
