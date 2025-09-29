Mujo i problemi u tramvaju
Ulazi Mujo u tramvaj i zaustavlja ga kondukter:
- Mujo, bolan, kup' kartu.
Mujo odmahne glavom:
- Jok, bolan, neće Mujo kupit' kartu!
Kondukter ga pogleda ispod oka:
- Moraš kupit' kartu il' ću reć' ovim pandurima tu da te ispendreče!
Mujo opet:
- Jok, bolan, neće Mujo kupit' kartu!
Panduri skoče i ispendreče ga dobro, pa kažu:
- Mujo, bolan, što si glup, mi te pendrečimo, a ti ne'š kupit' kartu?
Mujo odmahne glavom:
- Šta b' je kupio kad imam mjesečnu, pa neć' kupovat kartu!
