« Vic dana
objavljeno prije 2 sata i 46 minuta
VIC DANA

Kad Muju rudara propituje njegova Fata...

... na kraju priče Mujo će sigurno ostati posran, kao što to obično biva...

E moj Mujo...
E moj Mujo... (Arhiva)
Više o

vic dana

,

vicevi

,

najbolji vicevi

,

vicevi o Muji i Fati

Mujo radi u rudniku ugljena i jednog se dana dogodi nesreća u njegovoj smjeni. Dosta je njegovih kolega poginulo, a među njima i cijela njegova ekipa. Mujo je bio ozlijeđen i kad se vratio kući nakon mjesec dana iz bolnice, upita ga Fata:

- Bolan Mujo, jel' znaš da su sve susjede dobile odštetu od 50 tisuća maraka za poginule muževe, a ja tisuću za tvoju ozljedu?

- Ne, Fato, al' neka su!

Fata ga pogleda ispod oka i upita:

- Ma jest, al' reci ti meni, gdje si ti bio kad se urušilo?

Mujo slegne ramenima i odgovori:

- Na WC-u.

Fata zatrese glavom i reče odlazeći u kuhinju:

- Kad god se pare dijele, ti negdje sereš, e moj Mujo....

19.08.2025. 06:54:00
    
Novi komentar
nužno
nužno

skrolaj na vrh