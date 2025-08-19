Kad Muju rudara propituje njegova Fata...
... na kraju priče Mujo će sigurno ostati posran, kao što to obično biva...
E moj Mujo... (Arhiva)
Mujo radi u rudniku ugljena i jednog se dana dogodi nesreća u njegovoj smjeni. Dosta je njegovih kolega poginulo, a među njima i cijela njegova ekipa. Mujo je bio ozlijeđen i kad se vratio kući nakon mjesec dana iz bolnice, upita ga Fata:
- Bolan Mujo, jel' znaš da su sve susjede dobile odštetu od 50 tisuća maraka za poginule muževe, a ja tisuću za tvoju ozljedu?
- Ne, Fato, al' neka su!
Fata ga pogleda ispod oka i upita:
- Ma jest, al' reci ti meni, gdje si ti bio kad se urušilo?
Mujo slegne ramenima i odgovori:
- Na WC-u.
Fata zatrese glavom i reče odlazeći u kuhinju:
- Kad god se pare dijele, ti negdje sereš, e moj Mujo....
19.08.2025. 06:54:00
Printprint verzija
Komentirajkomentiraj
Novi komentar