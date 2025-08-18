« Vic dana
VIC DANA

Fatina kratka horor priča

Nije to tako čudno da Fata piše priču kad je napokon krenula ponovno studirati...

Bome, dobro je to zavukla...
Bome, dobro je to zavukla... (Arhiva)
Mujo i Fata se oženili, a Mujo taman dobio dobar novi posao. Kako je Fata prije par godina napustila fakultet i zaposlila se, kaže Mujo Fati:

- Fato, imamo sad novaca, hajd' ti završi fakultet kad ti je toliko stalo.

Fata se sva sretna upiše ponovno na Filozofski, i na prvim vježbama dobiju zadatak napisati kratku priču. Dolazi Fata kući s faksa i ponosno kaže Muji:

- Mujo, dobila sam peticu!

- Bravo, bona, Fato, kako t' je to uspjelo?

- Pa dali su nam da napišemo kratku priču, a morali smo imati u njoj i seks, i religiju i neku tajnu. Dugo sam razmišljala, pa sam napisala priču iz svog života.

- U, bogati, teško je to, pa šta s' napisala?

Fata uzdahne:

- Pa nije bilo lako... pa sam napisala: O Bože, trudna sam! Da mi je znati tko je otac...

