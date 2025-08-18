Fatina kratka horor priča

Mujo i Fata se oženili, a Mujo taman dobio dobar novi posao. Kako je Fata prije par godina napustila fakultet i zaposlila se, kaže Mujo Fati:

- Fato, imamo sad novaca, hajd' ti završi fakultet kad ti je toliko stalo.

Fata se sva sretna upiše ponovno na Filozofski, i na prvim vježbama dobiju zadatak napisati kratku priču. Dolazi Fata kući s faksa i ponosno kaže Muji:

- Mujo, dobila sam peticu!

- Bravo, bona, Fato, kako t' je to uspjelo?

- Pa dali su nam da napišemo kratku priču, a morali smo imati u njoj i seks, i religiju i neku tajnu. Dugo sam razmišljala, pa sam napisala priču iz svog života.

- U, bogati, teško je to, pa šta s' napisala?

Fata uzdahne:

- Pa nije bilo lako... pa sam napisala: O Bože, trudna sam! Da mi je znati tko je otac...