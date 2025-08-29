Kad je Haso u problemu...

« Vic dana
Sretnu se Mujo i Haso, pa Haso upita Muju kako je, a ovaj krene jadikovati:

- Haso moj, jednom sam t' nogom u grobu, sve me boli...

Haso slegne ramenima:

- A sl'šaj, nije t' to ništa, ja sam s obje noge u grobu...

Mujo se zbuni:

- Pa kako to, Haso jarane, šta t' je?!

Haso se nasmije:

- Ma od posla, jarane, pa znaš da sam post'o grobar!

