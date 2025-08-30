Mujo i njegov anđeo čuvar
Da sve ne bi bilo idilično, naravno da je u nekom trenutku Muju išamarao anđela...
Mujin anđeo popio par šamara... (Arhiva)
Mujo ulicom i kada se spremao zakoračiti na pješački prijelaz začu glas:
- Stani Mujo, stani čovječe!
U taj čas projuri ulicom kamion. Razmišlja Mujo, odakle je došao taj glas, kad začuje ponovno:
- Ovdje sam Mujo, na tvom ramenu.
Gleda Mujo na rame, kad tamo sjedi njegov anđeo čuvar, kaže on anđelu:
- Siđi da te bolje vidim.
Kad je ovaj sišao Mujo ga uhvati i pukne mu tri šamara, na to će anđeo:
- Zašto me šamaraš spasio sam ti život?
Mujo ljutito odgovori:
- A gdje si bio kad sam se ženio??
30.08.2025.
