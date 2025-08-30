« Vic dana
VIC DANA

Mujo i njegov anđeo čuvar

Da sve ne bi bilo idilično, naravno da je u nekom trenutku Muju išamarao anđela...

Mujin anđeo popio par šamara...
Mujin anđeo popio par šamara... (Arhiva)
Mujo ulicom i kada se spremao zakoračiti na pješački prijelaz začu glas:

- Stani Mujo, stani čovječe!

U taj čas projuri ulicom kamion. Razmišlja Mujo, odakle je došao taj glas, kad začuje ponovno:

- Ovdje sam Mujo, na tvom ramenu.

Gleda Mujo na rame, kad tamo sjedi njegov anđeo čuvar, kaže on anđelu:

- Siđi da te bolje vidim.

Kad je ovaj sišao Mujo ga uhvati i pukne mu tri šamara, na to će anđeo:

- Zašto me šamaraš spasio sam ti život?

Mujo ljutito odgovori:

- A gdje si bio kad sam se ženio?? 

