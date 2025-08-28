Kad Mujo ima sreću...

Mujo razgovara s Hasom o svojoj sreći nakon par piva, pa upita:

- Haso, znaš li da je moj sretni broj sedam? Vid' vamo... rodio sam se 07.07.1977. u 7 sati, 7 minuta i 7 sekundi, na lutriji sam osvojio 7 milijuna eura i sve to sam uložio na konjskim trkama na konja broj 7!

Haso se zapanji i reče:

- Mujo, pa to je fantastično! Naravno, konj broj 7 je bio prvi?

Mujo uzdahne i otpije gutljaj pive:

- Jok, sedmi, naravno...