Kad Mujo ima sreću...
... no i to nije sigurno, jer njegova ideja o sreći je baš malo zbunjujuća... ;)
E Mujo, Mujo... (Arhiva)
Mujo razgovara s Hasom o svojoj sreći nakon par piva, pa upita:
- Haso, znaš li da je moj sretni broj sedam? Vid' vamo... rodio sam se 07.07.1977. u 7 sati, 7 minuta i 7 sekundi, na lutriji sam osvojio 7 milijuna eura i sve to sam uložio na konjskim trkama na konja broj 7!
Haso se zapanji i reče:
- Mujo, pa to je fantastično! Naravno, konj broj 7 je bio prvi?
Mujo uzdahne i otpije gutljaj pive:
- Jok, sedmi, naravno...
28.08.2025. 06:53:00
