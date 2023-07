Kad doživljavamo fizički i mentalni vrhunac?

Znate kako se govori - ja sam sad na vrhu, najjači sam i najpametniji... no, iako ste možda dosegnuli vrhunac u jednom aspektu, vjerojatno postajete još bolji u drugom.

Na primjer, tinejdžeri puno energije, ali starije odrasle osobe obično imaju puno bolji vokabular

Evo što kažu znanstvenici.

Učenje drugog jezika je najjednostavnije između sedme i osme godine

Općenito je prihvaćeno da je najbolje vrijeme za učenje drugog jezika kada ste vrlo mladi. Većina stručnjaka smatra da je optimalno započeti prije puberteta - posebno prije osme godine.

Vrhunac brzine procesuiranja je s 18 godina

Ljudska sposobnost brzog razmišljanja i prisjećanja informacija, poput imena, najbolja je s 18 godina, prema studiji neuroznanstvenika s MIT-a i Opće bolnice Massachusetts. Ubrzo nakon toga, već s 19 godina, počinje opadati.

Vrhunac fizičke snage je s 25 godina

Vaši su mišići na vrhuncu snage kada imate 25 godina, pokazuje studija sa Sveučilišta u Torontu. To je osobito slučaj kod sportova poput sprinta i plivanja, koji zahtijevaju brzinu, snagu i maksimalnu potrošnju kisika.

Prosječan maratonac ima 28 godina

Iako fizička snaga doseže vrhunac s 25 godina - istraživanja pokazuju da ona još neko vrijeme ne počinje opadati. To je potkrijepljeno jednom 50-godišnjom analizom maratona, koja je otkrila da je prosječna dob za završetak utrke za nešto više od dva sata (što je prilično brzo) bila 28 godina.

Vrhunac za igrače šaha je s 35 godina

Igranje šaha uključuje određenu razinu kognitivnih sposobnosti, uključujući brzinu obrade, planiranje, fluidnu inteligenciju i pamćenje. Ekonomisti sa Sveučilišta Ludwig Maximilian u Münchenu analizirali su 24 tisuće profesionalnih šahovskih partija kako bi pratili učinak vrhunskih igrača. Otkrili su da je izvedba naglo rasla do ranih 20-ih godina i dosegla vrhunac oko 35. godine.

Vrhunac koncentracije je s 43 godine

Istraživanje Harvarda i Bostonskog laboratorija za pozornost i učenje otkrila je da ljudi u srednjim 40-ima, točnije u 43., imaju tendenciju da postižu najbolje rezultate na testovima koncentracije. Dakle, iako je vaša sposobnost obrade informacija možda oslabila, starije odrasle osobe mogu zadržati najbolju koncentraciju.

Najbolji vokabular je oko 65 godina

Ispostavilo se da se rezultati ljudi na testovima vokabulara s višestrukim izborom penju sve do srednjih 60-ih, prema studiji s MIT-a. Ne morate sjediti i čitati rječnik cijeli dan da biste to ostvarili - to se događa prirodno kako starimo.

Vrhunac psihološkog blagostanja je s 82 godine

Kako starimo, konačno učimo cijeniti život. U jednom istraživanju znanstvenici su tražili od ljudi da zamisle ljestve od 10 stepenica, s najboljim mogućim životom na gornjoj prečki i najgorim mogućim životom na donjoj prečki. Najstarija skupina koju su proučavali (od 82 do 85 godina) dala je najveći prosječni broj stepenica, oko sedam.