Jutarnje rutine najzdravijih ljudi na svijetu

Vjerovali ili ne, doživjeti stotu nije toliko teško ako živite u takozvanim plavim zonama, regijama s najvećom koncentracijom stogodišnjaka. Ikarija u Grčkoj, Okinawa u Japanu, Sardinija u Italiji, Loma Linda u Kaliforniji i poluotok Nicoya u Kostariki, lokacije su na kojima ljudi najduže žive i ubrajaju se među najsretnije na svijetu.

Njihovu dugovječnost proučava se godinama i bili su predmet brojnih istraživanja. Uočeno je da većina slijedi jednostavnu jutarnju rutinu od četiri koraka. Dobra vijest je da je svi možemo početi prakticirati već sutra.

Pronađite svoj ikigai - svi ljudi u plavim zonama pokušavaju pronaći svoju svrhu, odnosno razlog za ustajanje iz kreveta. To se na japanskom kaže ikigai. Ken Mogi, neuroznanstvenik iz Tokija, za Well+Good je rekao da proces počinje s četiri stupa: prihvaćanjem sebe, povezivanjem s drugima i planetom, pronalaženjem radosti u malim stvarima te prisutnošću.

Recite nešto lijepo prvoj osobi koju vidite - način na koji se ponašate prema ljudima može potaknuti vašu sreću. Istraživač Dan Buettner, koji je osmislio pojam plave zone, rekao je da dugovječni ljudi svako jutro kažu nešto lijepo prvoj osobi koju vide.

Uživajte u šalici kave - kava je ključni dio prehrane većine ljudi koji žive u plavim zonama. Popiju dvije do tri šalice kave dnevno, a istraživanja su potvrdila da to pomaže u smanjenju rizika od dijabetesa i pretilosti. Polifenoli, prirodni antioksidansi u kavi, također se povezuju s manjim rizikom od razvoja demencije.

Zdravo doručkujte - većina ljudi koji žive u plavim zonama konzumira bogatu i raznoliku biljnu prehranu. Općenito, jedu više cjelovite hrane, voća i povrća, a manje crvenog ili prerađenog mesa, šećera i škrobnih ugljikohidrata. Takav oblik prehrane naziva se mediteranskom dijetom, a istraživanja su potvrdila da može pomoći u smanjenju rizika od niza bolesti. To uključuje Alzheimerovu bolest, bolesti srca, moždani udar i razne vrste raka. Ljudi koji žive u Loma Lindi, u Kaliforniji, obično doručkuju zdjelicu zobene kaše, ponekad dodajući orašaste plodove ili voće kako bi dobili više vlakana. Zamjena kravljeg mlijeka za biljnu alternativu, poput zobenog mlijeka, također može smanjiti rizik od raka.

Uz to, dobro je započeti dan s malo tjelovježbe. Buettner vozi bicikl do posla ili vježba jogu te ističe da to pozitivno djeluje na njegovu dobrobit.