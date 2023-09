JovaSapiens Rave uz Jovanku Broz Titutku u Močvari

U sklopu domaćeg drag queer izvedbenog kolektiva House of Flamingo svoje je rođenje doživjela misteriozna, nepredvidljiva i živopisna Jovanka Broz Titutka, o kojoj ćete pobliže moći saznati 30. rujna u Klubu Močvara na glazbeno-scenskom događaju JovaSapiens Rave!

Javnosti se prvi put predstavila YouTube serijalom BROZTITUIRANJE, u kojem smo mogli pratiti njene zgode i nezgode Lijepom Našom. Svoj glazbeni put započela je obradom popularne pjesme grupe Boomerang Na Zapadu Ništa Njovo u suradnji s glazbenicom Ivanom Picek - Pi, u kojoj je predstavila "sjebanizam" kao umjetnički pravac 21. stoljeća nastao u Pisarovini, koji se koristi za svaki umjetnički rad koji je stvoren kao proizvod ljubavi i zajebancije.

S Pi nastavlja suradnju na pjesmi HEKIPA, koju naziva himnjom prijateljstva te u kojoj predstavlja svoje suradnike koji joj se dan danas pridružuju na pozornicama i nastupima. Nadalje, publiku je oduševila svojim sad već hitom TURBO PUŠKA i spotom u kolaborativnoj režiji Hani Domazet i Jovanke Broz Titutke, a koji se mogao čuti ne samo na Jovankinim nastupima, već i na koncertu Leta 3 na AntiValentinovu 2023.

Let 3 i Jovanka - priča je koja će ostati zabilježena u modernoj hrvatskoj povijesti. Let 3 plasirao se na Eurosong 2023. svima poznatom uspješnicom Mama ŠČ!, u kojoj su svoj vizualni otisak ostavile Jovanka i Hekipa, i time osvojila srca svih gledatelja ovog bitnog glazbenog spektakla. Trio Let 3 - Jovanka - Hekipa mogli smo nedavno gledati na zagrebačkoj Šalati u kojoj su nastavili oduševljavati publiku u svojem revijalnom tonu.

Što je sljedeće na putu avangardne umjetnice Jovanke Broz Titutke? Ono što slijedi zapravo je odgovor na pitanje što je bilo prije. Pridružite nam se na događaju JovaSapiens Rave i popratite evolucijski razvoj ovog mističnog bića, zabava i zbunjenost zagarantirane.

Ulaznice za događaj ograničenog su broja i dostupne putem Core Event platforme.

Za više informacija posjetite Jovankin Instagram profil i Facebook događaj.