Još domaćih bendova na INmusicu

Impresivnom lineupu INmusic festivala #15 pridružuju se jake snage domaće scene Billie Joan, Malady Lane, Neon Wife i Tús Nua.

Splitska kantautorica Ivana Pezo, poznatija pod imenom Billie Joan, na sceni je već dugi niz godina, a nakon što joj se raspao prvi bend 2013. godine kreće kao samostalna umjetnica. Pjeva na engleskom jeziku, a u vrlo kratko vrijeme je oduševila publiku i struku. Kritika je njezin debitantski album "Barren Land" objavljen 2017. godine ocijenila jednim od najboljih, a sljedeće dvije godine nastupala je na raznim domaćim i regionalnim festivalima. Drugi album "Selfless" predstavio je njezin nešto drugačiji zvuk, a izdanje objavljeno prošle godine donosi pred publiku INmusic festivala #15.

Malady Lane svoj su glazbeni put započeli uličnim svirkama u formi dvojca (Chris Ian i Hrvoje Baudoin) prije skoro 10 godina. Proširenje i puna forma benda događa se 2012. kada im se pridružuju braća Jambrošić - veteran domaće HC punk scene Andro (Deafness By Noise, Muscle Tribe Of Danger And Excellence) na bubnjevima i Luka (Muscle Tribe of Danger and Excellence, Como Bluff) na bas gitari. U alternativnim krugovima brzo su isplivali kao must-see live bend i jedni od istaknutijih u House Of Pablo kolektivu koji okuplja srodne, prijateljske bendove She Loves Pablo, Killed A Fox, Muscle Tribe Of Danger And Excellence i druge. Glazbu Malady Lanea mnogi će zbog groovea i žestine usporediti s predstavnicima Seattle scene 90-ih koji su proslavili pravac, pa ih se stoga može nazvati i post-grunge bendom koji povremeno koketira s alternative i indie rockom. Uz osovinu benda, Chrisa Iana, poznatog po matičnom bendu Killed A Fox i solo akustičnoj karijeri, i suborca Hrvoja Baudoina na gitari, današnju postavu čine Pavle Gulić na bubnjevima (Pips, Chips & Videoclips, Lika Kolorado) i Nenad Gajić na basu (She Loves Pablo). Svoj žestoki zvuk predstavit će i pred publikom na jarunskoj pozornici INmusica #15.

Od izdavanja prvog albuma pod nazivom "Horizons" - prekrasnog spoja shoegazea, post-rocka, noisea i dream-popa - zagrebački bend Tús Nua (Jordi Ilić i Jelena Božić) je postao jedan od najspominjanijih bendova na hrvatskoj i regionalnoj alternativnoj sceni. Debi album ovog dua je hvaljen kako od strane kritike, tako i od strane publike, te se ušuljao na brojne popise najboljih albuma 2017. godine u Hrvatskoj, time utvrdivši mjesto benda kao jednog od najatraktivnijih u regiji. Nakon što su dupkom napunili zagrebačku promociju albuma, njihova pjesma "Fight!" je odabrana za pjesmu dana na najvećem američkom alternativnom radiju KEXP, čime su postali jedan od rijetkih hrvatskih bendova s tim postignućem. Njihova glazba je impresionirala čak i post-rock gigante God Is An Astronaut, koji su ih odabrali kao predgrupu za svoj koncert u ljubljanskom klubu Kino Šiška. Kada se radi o međunarodnim turnejama, Tús Nua nisu početnici. Osim Slovenije i Srbije, bend je svirao u Austriji, Mađarskoj, Nizozemskoj, Poljskoj i Njemačkoj, privlačeći vjerne fanove nakon svakog koncerta, posebice onih na MENT-u i ESNS-u.

Projekt Neon Wife se pojavio na glazbenoj sceni u jesen 2019., s objavom prvog EP-a "My, Oh My". Projekt je nastao iz kreativne kompatibilnosti Irene Žilić i Lucije Potočnik te njihove velike želje da stvaraju glazbu koja im je obadvjema bliska. Ovaj duo zajedno svira i u bendu Irene Žilić, a skupa su nastupale i kao predgrupa Morcheebi na turneji po Velikoj Britaniji i Italiji. 2018. duo je odlučio projekt pretvoriti u punokrvni bend i nakon nekoliko mjeseci pisanja, ući u studio. EP je producirao, snimao i miksao Mark Mrakovčić, jedan od najprominentnijih i talentiranih producenata regionalne scene. Tijekom pandemije, i perioda bez koncerata, Neon Wife su ponovno zasukale rukave i odlučile raditi na novim materijalima. Novi album je još u izradi, dok će prvi singl izaći ove godine. Upravo na pozornici INmusica premijerno će predstaviti svoje nove pjesme.

The Killers, Nick Cave & The Bad Seeds, Deftones, Kasabian, Royal Blood, IDLES, Róisín Murphy, White Lies, Fontaines D.C., Gogol Bordello, Amadou & Mariam, Sleaford Mods, The Comet Is Coming, Hinds, Dry Cleaning, Tamikrest, Snapped Ankles, Šumski, Porto Morto i dr. dio su impresivnog glazbenog programa jubilarnog izdanja INmusic festivala #15, koje će se održati na dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu po prvi put u trajanju od četiri festivalska dana, od 20. do 23. lipnja 2022. godine. Četverodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #15 po cijeni od 649kn dostupne su putem službenog festivalskog webshopa, a već kupljene trodnevne ulaznice za INmusic festival #15 ostaju važeće i za puna četiri festivalska dana u novim datumima održavanja jubilarnog izdanja INmusic festivala. Višestruki posjetitelji INmusic festivala registrirani kao članovi INmusic cluba imaju mogućnost ostvariti popuste na ulaznice za sebe i svoje prijatelje u iznosu do 100 kuna. U prodaji je i ograničeni broj jednodnevnih ulaznica za 15. izdanje najvećeg hrvatskog open-air festivala i dostupan isključivo putem službenog INmusic webshopa.