Joe Biden je pravi čovjek za ovaj trenutak

Slike od 6. siječnja 2021. su potresno svjedočanstvo za stanje u kojem se nalaze Sjedinjene Američke Države nakon četiri godine Donalda Trumpa. One su se urezale u kolektivno pamćenje. I to ne samo u SAD-u. To više neće zaboraviti ni cijeli svijet. Nahuškani mržnjom i razjedeni teorijama zavjere pristaše tadašnjeg predsjednika su navalile na srce američke demokracije.

Točno dva tjedna kasnije Sjedinjene Države sada imaju novog predsjednika. Taj proces Donald Trump nije mogao zaustaviti ni svim svojim razornim lažima. To je dobra vijest. I svi mi možemo na trenutak odahnuti.

Trumpova era još nije okončana

Donald Trump više nije predsjednik SAD-a. No njegova era time još nije gotova. Zemlja koju je ostavio je tako podijeljena, kako to nije bila još od građanskog rata prije više od 150 godina. Politički tabori stoje nepomirljivo jedan nasuprot drugom. To vrijedi i za obitelji i za parlament. Veliki dio njegovih pristaša žive u svijetu laži, u koji ih je Trump spretno tjerao godinama.

Trumpova bilanca je i vanjskopolitički katastrofalna. Dugogodišnji savezi su uništeni, a države s autoritarnim ili diktatorskim vladama poput Rusije ili Kine zadovoljno trljaju ruke pri pogledu na navalu na Kapitol u Washingtonu.

Joe Biden je naslijedio opustošenost. Kaos. I brutalni gospodarski raskol. On je ovoga 20. siječnja 2021. godine preuzeo Bijelu kuću u kojoj ništa nije u redu. Ova nuklearna i gospodarska sila već tjednima faktički nema vladu. To je opasno za Ameriku, ali i za međunarodne saveznike. Jer tako nastao vakuum se brzo popunjava.

Kompromisi s političkim protivnicima

I u svom prvom govoru kao predsjednik Biden je pokazao tu važnu osobinu: on se predstavlja kao pomiritelj. Unatoč ekstremnim mjerama sigurnosti, koje su udaljile narod od tog slavlja demokracije, uspio je trenutku stupanja na dužnost dati dostojanstvo. On to može. A ta osobina se ne može dovoljno cijeniti u toj zemlji koja je proteklih tjedana toliko izgubila obraz.Još nikada nije bilo predsjednika koji bi imao tako mnogo iskustva kao Joe Biden već kod stupanja na dužnost. On je u politici već više od 50 godina, kao parlamentarac je radio na pronalaženju kompromisa s političkim protivnicima i kao potpredsjednik u mandatu predsjednika Baracka Obame je osam godina iz neposredne blizine doživio izazove tog položaja.

Povratak pouzdanosti

Za međunarodnu zajednicu vraća se pouzdanost. Biden se jasno izjašnjava za NATO kao transatlantski savez. On je multilateralac koji zna da Amerika nema šanse sama u jednom globaliziranom svijetu. Pa i ako to ne znači da se Europa ubuduće opet može skrivati iza velikog brata. I ovaj će predsjednik očekivati veći angažman, pa i financijski, od Staroga kontinenta.

Joe Biden je pravi čovjek za ovaj trenutak. Njegov tim se sastoji od iskusnih profesionalaca koji su u stanju od prvog dana sigurno voditi poslove vlade. Novi predsjednik će tako, nadamo se, moći spriječiti najgore i naći kompromise s republikancima kako bi u pandemiji korone napokon započeo hitne programe važne za preživljavanje.

Naći novu normalnost

No veliki će izazov biti povesti zemlju u jednu novu normalnost nakon kriznog menadžmenta. Što je trajni koncept koji Biden i njegova administracija nude ljudima koji se s pravom osjećaju napuštenima od strane velike politike? Što je njegov program za suzbijanje socijalne nepravde koja je sve vidljivija i gora? Što je njegova ponuda ljudima koje se zbog njihove boje kože brutalno zlostavlja pri policijskim kontrolama?

Joe Biden je prijelazni predsjednik. To je od početka jasno rekao. Ali samo pomirljive riječi neće biti dovoljne kako bi zemlju poveo u zajedničku budućnost.

Sjedinjene Države trebaju novu ideju o sebi samima. Odgovor na pitanje kako ubuduće žele živjeti. Što u stvari znači biti „američki"? Koju ulogu trebaju igrati doseljenici? I gdje je mjesto SAD-a na svjetskoj pozornici? Joe Biden na ta velika pitanja budućnosti nema odgovora i jedva da ima snage za razvijanje jedne takve vizije u bliskoj budućnosti.