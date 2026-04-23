Goran Visnjic snimio novi poziv na prosvjed

Povodom Dana planeta Zemlje, naš poznati holivudski glumac Goran Višnjić zahvalio je građanima na veličanstvenom prosvjedu protiv megafarmi i klaonica održanom u Zagrebu te ih pozvao na novo okupljanje „za spas Hrvatske", koje će se održati u Sisku ove subote, 25. travnja 2026.

„Više od pet tisuća ljudi iz čitave Hrvatske stalo je zajedno i pokazalo da ne pristajemo na budućnost zagađene vode, otrovane zemlje, štetnih plinova i života uz klaonice. Pokazali smo da želimo disati punim plućima, piti čistu vodu i živjeti u zdravom okolišu. I zato ne smijemo stati", poručio je Višnjić naglasivši važnost nastavka građanskog otpora.

Prijetnja nije stala: otkriveni novi projekti s teškim posljedicama

Iako je nakon zagrebačkog prosvjeda obustavljen postupak za klaonicu u Sisku, upozorio je da prijetnja nije nestala. U međuvremenu su, ističe, otkriveni brojni novi projekti, njih najmanje 24, koji zajedno imaju dalekosežne posljedice za okoliš i zdravlje ljudi. „Brojke iz studija već sada upozoravaju na razmjere štete, a govore samo o jednoj godini rada. No ovakvi projekti ne dolaze privremeno. Oni ostaju, a šteta se gomila", poručio je.

Visoka cijena industrijskog uzgoja

Posebno se osvrnuo i na ekonomske argumente koji se često koriste u korist ovakvih investicija, ističući da obećana radna mjesta ne mogu nadoknaditi gubitke. Riječ je, kako navodi, o poslovima koji su slabo plaćeni, teški i rizični, dok istodobno dolazi do pada kvalitete života, iseljavanja i smanjenja vrijednosti nekretnina u pogođenim sredinama.

Istaknuo je i uvjete u kojima žive pilići i istaknuo da takav model uzgoja podrazumijeva da pilići dosegnu težinu za klanje u svega dva mjeseca, što često dovodi do deformacija i pucanja nogu pod teretom vlastite težine. „To je kao da ljudska beba u dva mjeseca dosegne više od 100 kilograma", rekao je Višnjić. Upozorio je i da takav sustav prate intenzivna uporaba antibiotika, povećan rizik od zoonoza, emisije štetnih plinova i nastanak golemih količina otpada koje okoliš ne može apsorbirati.



Građanski otpor se nastavlja

Višnjić je podsjetio i da su mnoge zemlje već odbile slične projekte i postavio pitanje zašto bi Hrvatska prihvatila ono što drugi ne žele. Ukazao je da ovo više nije samo lokalno pitanje, već pitanje koje se tiče cijele države, pa pozvao građane da ponovno stanu zajedno i jasno iskažu svoj stav: „Moramo ostati glasni! Moramo ostati zajedno jer nije gotovo dok nije gotovo!" zaključio je.



Prosvjed koji okuplja dvanaest lokalnih građanskih inicijativa, uz podršku više od 160 udruga, održat će u subotu 25. travnja 2026., s okupljanjem od 10 sati na Glavnom kolodvoru u Sisku te početkom od 10:30 sati. Prosvjed je u potpunosti neprofitan, građanski i nepolitički.

Više informacija o prosvjedu nalazi se na www.prijatelji-zivotinja.hr.