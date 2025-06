Jesu li ove namirnice nezdrave?

Možda smo neke namirnice prebrzo osudili i mislimo da nisu zdrave. Naime, prema novijim istraživanjima, mnoge od tih namirnica zapravo imaju značajne zdravstvene prednosti. Osim toga, stručnjaci upozoravaju da označavanje hrane kao "dobre" ili "loše" nije korisno.

"Stroga zabrana određenih namirnica unosi osjećaj krivnje za stol i vilicu, a tamo mu nije mjesto. Više koristi donosi sagledavanje konteksta u kojem se određena hrana konzumira te ukupna ravnoteža prehrane. Fokusirajte se na cjelovite, minimalno obrađene namirnice i slušajte signale vlastitog tijela", kaže liječnik dr. Stephen Dahmer za Vogue.

Čokolada - čokolada je bogata polifenolima i antioksidansima koji mogu koristiti zdravlju srca i smanjiti upale. Brojna istraživanja pokazala su da također može poboljšati moždanu funkciju i ojačati imunitet. No, to nije izgovor za prekomjernu konzumaciju omiljenog slatkiša - najbolji je izbor tamna čokolada s visokim udjelom kakaa. Bijela čokolada, s druge strane, sadrži samo kakao maslac, bez ikakvih zdravstvenih koristi.

Kava - poznato je da previše kave može izazvati nervozu, ali ako se konzumira umjereno, ona ima brojne zdravstvene koristi. Bogata je antioksidansima i povezuje se sa smanjenim rizikom od više bolesti, uključujući Alzheimerovu i Parkinsonovu, srčane bolesti, dijabetes tipa 2 pa čak i određene vrste raka. Kako bismo izbjegli neugodne posljedice poput drhtavice ili naglog pada energije, preporučuje se ne piti više od četiri šalice dnevno. Osim toga, važno je imati na umu da svi različito reagiraju na kofein.

Krumpir - krumpir je možda sinonim za utješnu hranu, ali nije riječ samo o "praznim ugljikohidratima". On je zapravo bogat vitaminom C, kalijem i vlaknima, a sadrži i flavonoide, karotenoide i fenolne kiseline, koje - prema istraživanjima - mogu štititi od kardiovaskularnih bolesti i raka te imati protuupalni učinak. Također sadrži otporan škrob, koji je koristan za osjetljivost na inzulin i zdravlje crijevne mikrobiote. No način pripreme uvelike utječe na koristi - kuhani krumpir treba ohladiti i ostaviti da odstoji najmanje 12 sati prije konzumacije. Za dodatne prednosti, preporučuje se konzumirati ga s korom.

Maslac - zbog visokog udjela masti i kolesterola, maslac se često smatra lošim izborom. Međutim, sadrži brojne korisne masne kiseline i vitamine topljive u mastima poput A i E, a također pomaže tijelu da apsorbira te hranjive tvari iz drugih namirnica. Izvor je i butiratne kiseline, koja može pozitivno djelovati na crijevnu mikrobiotu, regulirati metabolizam i podržati zdravlje crijeva. Osim toga, sadrži konjugiranu linolnu kiselinu (CLA), koja može potaknuti imunitet i imati antikancerogeno djelovanje. "Ključ je u svjesnom i umjerenom pristupu prehrambenim izborima", ističe dr. Dahmer.

Sir - sir možda ne djeluje kao najzdraviji izbor, no zapravo je dobar izvor kalcija, zdravih masti i proteina. Također sadrži važne nutrijente poput vitamina B12 i fosfora, a konzumacija mliječnih proizvoda može sniziti razinu štetnog LDL kolesterola i znatno smanjiti rizik od moždanog udara. Kvalitetni sirevi mogu pružiti i probiotske dobrobiti ako su proizvedeni od fermentiranog mlijeka. "Fermentirana hrana - poput kefira, jogurta, kimchija i kiselog kupusa - bogata je probioticima koji podržavaju zdravlje crijeva i imunološku funkciju. Premalo se cijeni, iako znatno pridonosi probavnom zdravlju i općem osjećaju dobrobiti", navodi liječnik.

Sve u svemu, razmislite još jednom i uživajte u njima ;)