Jeste li usamljeni u vezi?

Naravno da ama baš svaka veza ima svoje uspone i padove, no ako hladna razdoblja traju dulje vrijeme ili ako osjećate da nešto više nije kao što je bilo, možda biste trebali obratiti pažnju na sljedećih nekoliko znakova koji upozoravaju da stvari izmiču kontroli:

Drži vas podalje od svojeg osobnog života. Dugo ste zajedno, a on vas odbija voditi na obiteljska ili prijateljska okupljanja ili vam ne želi govoriti o svojem poslu. Muškarac kojemu je zaista stalo do vas željet će vas uključiti u sve sfere života. Ako vas drži podalje, znači da očekuje da mu budete na usluzi samo kad on to poželi.

Ne trudi se impresionirati vas. Drugim riječima, prestao se truditi. Vi brinete o njemu i trudite se, a on razmišlja samo kako ugoditi sebi. Svi parovi dožive razdoblje kada se malo opuste, no ako jedna strana u potpunosti prestane razmišljati o potrebama druge, teško da će takva jednostrana veza uspjeti.

Ne ubraja vas u svoje životne odluke. Ide s dečkima na more, a nije vam to ni spomenuo. Našao je novi posao, a nije vam rekao niti da ga traži. Ako ne pokazuje interes za to kako se vi osjećate u vezi odluka koje on donosi, to je znak da vas je uzeo zdravo za gotovo.

Njegovi prijatelji su uvijek važniji. Prijateljstva su važna i treba ih njegovati, u to nema sumnje. No ako vas uvijek stavlja na čekanje kako bi prije isplanirao druženje s prijateljima, to je znak da mu do vas nije stalo u mjeru u kojoj bi mu trebalo.

Odbija kompromise. Vi se trudite prilagoditi svoj raspored kako biste više vremena proveli zajedno, ali sve njegove obaveze su jednostavno neodgodive. Čim se pojavi najmanji financijski problem, više nije zainteresiran. Pripazite na izgovore da ima "previše posla" ili je "preumoran i pod stresom". Njih će koristiti kad god se stvari ne odvijaju u njegovu korist, a možda ih (svjesno ili nesvjesno) koristi za manipulaciju.

Vi ste ti koji se uvijek ispričavate i pokušavate izgladiti stvari. Ako znate da je u krivu, a on ne želi vidjeti stvari iz vaše perspektive i uvijek očekuje od vas da se prilagodiete njemu, to je dokaz da vas ne smatra ravnopravnim partnerom.

Vi ste ti koji uvijek planiraju spoj. Vašem partneru obično je svejedno. Otići se s vama, neće prigovarati, ali neće se ni oduševiti. Prestao se truditi zato jer mu jednostavno više nije stalo.

E pa, ako se tako osjećate, vrijeme je da krenete dalje... definitivno.