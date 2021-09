Jeste li pesimist u duši?

Pesimisti nisu baš neka dobra ekipa... uvijek misle da će se dogoditi najgore, ili u najbolje slučaju jako loše i općenitu ubijaju život u svakoj ekipi. Upravo zato ih ljudi izbjegavaju kad god mogu... a njima to nije drago, dapače.

Naime, ovaj svjetonazor stječe se obično u procesu socijalizacije te u tom periodu pojedinci sebe negativno procjenjuju te sumnjaju u svoje sposobnosti i mogućnosti.

Kao filozofski nazor pesimizam se temelji na ideji da u svijetu ima više zla nego dobra. Radi se o učenju A. Schopenhauera koji smatra da svijet ne bi mogao postojati kada bi bio gori.

Kako se navodi u Hrvatskoj enciklopediji, temelj pesimizma je ljudskog djelovanja otklanjanje nedostatka i boli, ali kada do toga i dođe, čovjek ostaje u žudnji jer je glavna karakterizacija ljudskog života nestalnost i prolaznost.

Pesimizam ima svoje mjesto i u brojnim religijama kao suprotnost pozitivnom shvaćanju svijeta. Suprotnost pesimizmu je optimizam, vjerovanje da u svijetu postoji više dobrog nego zla.

Svi u životu ponekad možemo podlegnuti pesimističnim razmišljanjima zbog nekih životnih razočaranja ili trauma. Nije nimalo neobično ponekad imati pesimistične misli, međutim, ako su negativne misli i pesimizam sve što nam je na umu, to treba sagledati kao problem koji treba riješiti.

Razlog za to je što je jedan dio depresije kao psihološkog poremećaja upravo pesimizam. Postoje podaci i kako osobe koje imaju višu razinu pesimizma imaju veći rizik za umiranje od bolesti srca. Pesimizam može pojačavati simptome depresije i tjeskobe, posebice kod starijih osoba kod kojih to dodatno utječe na njihovo tjelesno stanje.

S obzirom na to da niti optimizam niti pesimizam nisu klasificirani kao mentalni poremećaji ili poteškoće, u pravilu nije potrebno njihovo tretiranje ili liječenje. No to ne znači da se pesimizam ne može liječiti.

Stvaranje pozitivnog pogleda na svijet se može naučiti, no obično je riječ o dugotrajnom procesu. Ako pesimizam utječe na svakodnevni život u smislu da se osoba zatvara, ima manjak društvenog života ili vjere u život, ne bi bilo loše potražiti psihološku pomoć kako isto ne bi utjecalo na stvaranje tjeskobe i depresije.

Negativno gledanje na svijet, stvari i ljude oko sebe može generalno negativno utjecati na razvijanje života i iskorištavanje životnih prilika.