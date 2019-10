Jesenski odmor u Termama Olimia miriše na čokoladu, bundeve i čarobne napitke

Za razvoj djeteta korisnija su nova iskustva na putovanjima od kupovanja skupih, trendi igračka kojih se vrlo brzo zasite - tvrde dječji psiholozi. Zbog toga povedite obitelj na odmor o kojem ćete još dugo pričati, a Terme Olimia pravo su mjesto za stvaranje obiteljskih uspomena.

U znaku bundeva i čarobnog napitka

Šišmiši, duhovi, paukovi, čarobnjačke kape, natjecanje u rezbarenju bundeva... - Noć vještica u Termama Olimia se ne propušta. Potraga za vješticom budi maštu, potiče timski duh i veseli mališane. Kada je pronađu, vještica će u selu Lipa skuhati čarobni napitak i tako najaviti dolazak svojih prijateljica, a gozba će biti strašna, slasna i bogata - kao u filmu.

Ove jeseni pješačit će se i do nove kule u Rudnici, a oni najhrabriji testirat će sposobnost i detektivsko umijeće u Escape Roomu. U njemu će Čajna dama svakodnevno pozivati na Olimsku čajanku, no put do konačnog recepta za najfiniji čaj nije nimalo lagan - zahtjeva točne odgovore na pitanja, interaktivnost i kreativno razmišljanje.

Za klince vodena avantura, za roditelje opuštanje

Termalija FAMILY FUN ponovo nudi pravu vodenu avanturu - neodoljive adrenalinske tobogane, bazen sa slapovima, stijenu za penjanje za početnike iznad bazena, natjecanje u vodenim igrama, ples u mini discu, interaktivno tlo, igrače konzole, 7D kino...

Dok se mališani sjajno zabavljaju, u Sauna Svijetu Family Wellnessa Termalija otkrijte novu dimenziju saunanja uz dodir vrućeg zraka u Teatru vjetra, opustite se u magičnom svijetu Wellnessa Orhidelia, uživajte u mirisu eteričnih ulja i vještim rukama wellness stručnjaka u posebno kreiranim tretmanima, okrenite se sebi, svojim željama i potrebama i otkrijte unutarnji svijet harmonije i osnaživanja uz selfness filozofiju.

Šetnja ili biciklizam idealni za digitalni detoks

Istražite Podčetrtek, otkrijte Zemlju bajki i mašte s vještičjom kolibom, kušajte najfiniju čokoladu u čokolateriji Olimje, razgledajte olimski samostan u kojem je jedna od najstarijih ljekarni u Europi ili predahnite na Jelenovom grebenu uz domaće specijalitete dok se vaši klinci druže s ovim prekrasnim životinjama, a roditelji neće propustiti domaće pivo Haler pripremljeno po starom njemačkom receptu. Pješačenje ili biciklizam? Svejedno je - važno je da vam je lijepo i da se družite.