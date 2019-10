8 trendova u putovanjima za sljedeću godinu

Ulaskom ne samo u novu godinu, već i novo desetljeće, naše se potrebe, želje, ali i ponašanje na putovanjima nastavljaju mijenjati. Današnji svijet, baš poput istraživača, nikada ne miruje. Booking.com, čija je misija olakšati svima da istraže svijet, predviđa da će 2020. biti godina za istraživanje na putovanjima potaknuta tehnologijom kao i sve većim osjećajem odgovornosti i dublje povezanosti s ljudima i odredištima koja posjećujemo. Na temelju stručnosti stečene u ulozi vodeće tvrtke u svijetu putovanja i tehnologije te istraživanja među više od 22.000 putnika na 29 tržišta (među kojima je i Hrvatska) i informacija iz više od 180 milijuna provjerenih recenzija gostiju, donosimo vam trendove u svijetu putovanja koje možemo očekivati u idućoj godini i razdoblju koje slijedi nakon toga.

Top 6 trending destinacija za putnike iz Hrvatske, prema istraživanju Booking.com-a, su gradovi Aqaba, Wadi Rum, Amman, Wadi Musa u Jordanu, grad Plzen u Češkoj i grad Canggu u Indoneziji.

Porast broja putovanja u manje poznata odredišta

Putovanja u manje poznata odredišta s ciljem smanjenja utjecaja masovnog turizma i zaštite okoliša u idućoj će godini doživjeti snažan porast popularnosti. Više od polovice globalnih putnika (54%) želi igrati ulogu u smanjenju utjecaja masovnog turizma, dok bi 51% putnika (48% putnika iz Hrvatske) zamijenilo svoje izvorno odredište za neko manje poznato, ali slično alternativno odredište, kad bi znali da će to imati manji utjecaj na okoliš. A kako bi im se pobudio interes, 60% globalnih putnika voljelo bi imati pristup usluzi (aplikacija/internetska stranica) koja preporučuje odredišta u kojima bi porast turizma imao pozitivan utjecaj na lokalnu zajednicu. Možemo očekivati to da će tvrtke odgovoriti na ovaj porast potražnje tako što će uvesti opcije koje će olakšati putnicima da pronađu manje popularne gradove/četvrti kroz tumačenje preferencija putnika i povezivanje istih s alternativnim ili manje poznatim odredištima u odabranoj zemlji ili regiji. Povećanje suradnje u ekosustavu putovanja također će rezultirati većim brojem kampanja s ciljem povećanja svijesti i inicijativama za unaprjeđenje infrastrukture kako bi se putnici odlučili za neko manje poznato odredište.

Očekujte neočekivano uz pomoć tehnologije

U 2020. godini putnici će ključne aspekte procesa donošenja odluka u još većoj mjeri prepustiti tehnologiji. Ponekad može biti jako teško odlučiti koje ćemo dijelove našeg nevjerojatnog planeta posjetiti ili koji ćemo izlet odabrati, ali u narednoj godini inovativne će nas tehnologije inspirirati i omogućiti nam da s lakoćom uklonimo tu prepreku. Intuitivne i pouzdane preporuke pomoću tehnologije povezivat će nas s pregršt novih iskustava na koja možda u suprotnom ne bismo ni naišli, a pritom će nam uštedjeti i dragocjeno vrijeme (kao i smanjiti vrijeme provedeno pred ekranom) te nam omogućiti da maksimalno iskoristimo svaku minutu provedenu na odmoru.

Ovo će se posebno svidjeti gotovo 59% putnika koji žele da im tehnologija ponudi neobične i neočekivane opcije koje bi im pomogle da u novoj godini otkriju neko sasvim novo odredište. Osim toga, gotovo polovica (46%) globalnih putnika kaže da bi koristili aplikaciju koja im omogućuje brzo i jednostavno istraživanje i rezervaciju aktivnosti u stvarnom vremenu dok putuju (što vrijedi za 34% putnika iz Hrvatske), a jednak broj (44%) planira koristiti aplikaciju koja im omogućuje planiranje aktivnosti unaprijed kako bi sve odgovore mogli pronaći na jednom mjestu. U 2020. godini ta će se potražnja zadovoljiti brojnim primjenama umjetne inteligencije s ciljem dobivanja personaliziranih prijedloga odredišta koja biste trebali posjetiti, smještajnih objekata u kojima biste trebali boraviti i aktivnosti koje biste trebali isprobati na temelju svojih preferencija, prethodnih putovanja i ključnih kontekstualnih faktora kao što su vremenski uvjeti i popularnost.

Duža putovanja za više uživanja

Umjesto jurnjave kroz odredište i neprestanog straha od toga da će nešto propustiti, kod putovanja u 2020. godini putnici će naglasak staviti na usporavanje. U 2020. godini gotovo polovica putnika (48%) planira koristiti sporije načine prijevoza kako bi time smanjili utjecaj na okoliš, a 61% putnika radije bi izabralo dulju rutu kako bi mogli doživjeti više od samog putovanja. Vrste prijevoza koje idu u prilog našoj želji da malo usporimo također će biti sve popularnije - od bicikla do tramvaja, sanjki i čamaca, kao i pješačenja. Zapravo više od polovice putnika (56%) već sada nema ništa protiv toga da na putovanju provedu više vremena na putu do odredišta ako se pritom odluče za jedinstven način prijevoza što je izjavilo i 70% putnika iz Hrvatske. Isto tako, 64% putnika bilo bi zainteresirano za to da se osjećaju kao da se vraćaju u prošlost na povijesnom putovanju vlakom (npr. Flying Scotsman, Orient Express). Očekuje nas godina sporijih i posebnih putovanja.

Odmor uz zabavu svih vrsta

Zbog ubrzanog svijeta oko nas većini nedostaje vremena, a to je nešto što ne počinje, a ni ne završava na putovanju. Putnici na svojim putovanjima žele biti što učinkovitiji, pa će se umjesto fokusiranja na jednu temu tijekom cijelog odmora u 2020. godini broj putnika koji žele isprobati više izvora zabave znatno povećati. Oni će tako posjećivati odredišta koja nude niz zanimljivih doživljaja i atrakcija. Više od polovice globalnih putnika (54%, 40% putnika iz Hrvatske) kaže da želi otići na dugačko putovanje na kojem se nude sve njihove omiljene aktivnosti i znamenitosti u neposrednoj blizini, a 62% slaže se s time da bi odabrali odredište koje nudi sve omiljene aktivnosti i znamenitosti blizu jedne drugima kako bi mogli uštedjeti vrijeme. Imajući to na umu možemo očekivati da će sektor putovanja nastojati putnicima olakšati putovanja kroz sadržaje pune raznolikosti, ponuda i ruta kako bi na najbolji mogući način iskoristili odredišta koja nude razne izvore zabave.

Zamišljajući odredište koje ima sve to, od nevjerojatnih prirodnih ljepota u kojima možete uživati s balkona svoje vile do povijesnih znamenitosti, impresivnih parkova i plaža na kojima se možete rashladiti i opustiti nakon dana provedenog istražujući grad, a potom i večere u fantastičnom lokalnom restoranu, putnici Booking.com-a naveli su među ostalima odredišta Montevideo (Uruguay), Ilhabela (Brazil) i Naha (Japan) kao najpopularnija odredišta u kojima se nudi više načina zabave.

Ljubimci na prvom mjestu

S obzirom na to da više od pola vlasnika ljubimaca (55%) kaže da im je njihov ljubimac jednako važan kao dijete, uopće ne iznenađuje to što u 2020. možemo očekivati novu eru putovanja na kojima su ljubimci u središtu pažnje. Putnici će potrebe svojih voljenih ljubimaca stavljati ispred vlastitih kad je riječ o odredištu, odabiru smještaja, ali i aktivnostima.

42% vlasnika ljubimaca diljem svijeta (34% vlasnika ljubimaca iz Hrvatske) kaže da bi u sljedećoj godini izabrali odredište na temelju toga mogu li povesti ljubimca sa sobom, a 49% bilo bi spremno platiti više kako bi mogli boraviti u smještajnom objektu u kojem su ljubimci dozvoljeni. S obzirom na taj trend broj smještajnih objekata na Booking.com-u u kojima su ljubimci dobrodošli stalno raste, a smještajni objekti diljem svijeta i dalje traže inovativne načine da podignu razinu usluge kad riječ o ponudi prilagođenoj ljubimcima i sadržajima kao što su primjerice kreveti za pse, spa centri za ljubimce, posluga obroka u sobu ili čak posebno dizajnirani restorani za ljubimce. Ljubimci na godišnjem odmoru svakako mogu uživati u doživljaju s 5 zvjezdica.

Nezaboravna sjećanja na putovanjima s unucima

U 2020. godini sve veći broj djedova i baka planira otići na nezaboravno putovanje samo s unucima, pri čemu će njihovi roditelji ostati kod kuće. Gotovo tri četvrtine (72%) djedova i baka slaže se s time da se ponovno osjećaju mladima ako provode vrijeme sa svojim unucima što je izjavilo i 77% baka i djedova iz Hrvatske, a 71% njih vjeruje da je roditeljima potrebno vrijeme koje mogu provesti sami bez djece. Ako tome dodamo činjenicu da je starija generacija zdravija, pustolovnija i ima snažniju želju da ostane mlada i aktivna nego ikada prije, putovanja djedova i baka s unucima na kojima se nude razne aktivnosti za obje generacije u nadolazećoj će godini biti sve popularnija.

Što prije do rezervacije

U nadolazećoj će godini putnici sve veći naglasak pri donošenju odluka vezanih za putovanja staviti na kulinarske ambicije, pri čemu je utrka za rezervacijama u toliko željenim restoranima itekako započela. Za brojne će goste odredište i vrijeme putovanja započeti i ovisiti o tome mogu li rezervirati stol kako bi uživali u toliko željenom restoranu, najčešće na mjestima na kojima se popis čekanja proteže na nekoliko mjeseci. A s obzirom na to da nam apetite budi pregršt sadržaja na društvenim mrežama, kao i razne preporuke, putnici se neće trgati za mjestom samo u poznatim restoranima. Skriveni dragulji, mjesta koja su već dugo omiljena među lokalnim stanovnicima i nude popularne domaće specijalitete, ponekad izvan utabanih staza, vjerojatno će pobuditi okusne pupoljke putnika koji traže lokalno gastronomsko iskustvo. To posebno vrijedi za 71% globalnih putnika koji kažu da im je kušanje lokalnih proizvoda na putovanju vrlo važno. Pripremite svoje kalendare jer će putnici u idućoj godini prilagođavati svoje planove putovanja s obzirom na to kakvi se specijaliteti nude u nekom odredištu u to doba godine i pritom će se potruditi da stignu prije svih ostalih ili prije nego što krene nova utrka za rezervacijom traženog stola u restoranu.

Ubrzanim putem do dugoročnih putovanja

S obzirom na to da se kod odlaska u mirovinu sve manje radi o tome da dočekate određenu dob i napustite posao, a sve više radnika planira otići u prijevremenu mirovinu, taj će se trenutak neočekivano često preklapati s planiranjem pustolovnih putovanja. Gotovo četvrtina putnika (23%) između 18 i 25 godina planira otići u mirovinu prije nego napuni 55 godina, a istovremeno se mijenja i ono što planiraju napraviti. U 2020. godini doći će do promjene svijesti kod putnika i oni će sve više početi planirati svoje zlatne godine budućnosti, pri čemu 65% globalnih putnika smatra putovanja savršenim načinom za provođenje slobodnog vremena. Isto misli 59% putnika iz Hrvatske.

Gotovo polovica globalnih putnika (47%) planira biti odvažnija prilikom odabira sljedećeg putovanja nakon mirovine, a nešto manje od petine (19%) onih koji su već otišli u mirovinu planira godinu dana pauze tijekom koje će si uzeti vrijeme za putovanje od nekoliko mjeseci bez prekida. Više od pola (52%) putnika slaže se s time da je to moguće učiniti bilo kad, neovisno o dobi. S obzirom na to da će umirovljenje i putovanje za sve više putnika u različitim dobnim skupinama ići jedno uz drugo, možemo očekivati sve više proizvoda koji pomažu putnicima lakše planiranje putovanja kroz štednje za putovanja u mirovini, što će putnicima omogućiti da uštede novac koji mogu iskoristiti za najdulje putovanje svog života.

Arjan Dijk, Viši potpredsjednik i Direktor odjela za marketing u Booking.com-u, komentira: „Ulaskom u novo desetljeće sektor putovanja odgovorit će na potrebe održivijih, znatiželjnijih i tehnološki naprednijih putnika proizvodima, uslugama i opcijama koje olakšavaju svima da istraže svijet. Od pronalaženja manje poznatih gradova kako bismo pomogli spriječiti prekomjerni turizam do personaliziranijih preporuka za putovanja i pružanje najvećeg izbora smještajnih objekata za putnike diljem svijeta, želimo omogućiti da putnici budu spremni, da imaju podršku te da su uzbuđeni zbog putovanja u 2020. godini i nakon toga."

