IKEA i Gustaf Westman za blagdane

IKEA predstavlja novu kolekciju razvijenu u suradnji sa svjetski popularnim švedskim dizajnerom Gustafom Westmanom, poznatim po skulpturalnim oblicima i razigranom pristupu bojama. Kolekcija se sastoji od 12 proizvoda za stol i dom, poput porculanskih tanjura i šalica, svijećnjaka, prijenosne lampe i dekorativne vaze, koji donose svjež, vedar pristup tradiciji okupljanja i druženja. Ideja koja stoji iza kolekcije jednostavna je: ne trebamo čekati posebnu priliku da bismo se družili ili slavili, već radost i povezanost možemo stvarati sami, u svakodnevnim trenucima.

Ovo je prva Westmanova suradnja s nekom drugom kompanijom na području dizajna proizvoda, a kolekcija se prirodno uklapa u zimsku IKEA VINTERFINT kolekciju. Nastala je iz zajedničke želje za istraživanjem suvremenijeg i inkluzivnijeg pristupa sezonskim slavljima, što je rezultiralo dizajnom koji je opušten i razigran, ali pritom ostaje vjeran duhu tradicije.

„Slavlja često prate ustaljene tradicije, no željeli smo ponuditi vedriji i inkluzivniji pogled na njih. Gustaf Westman bio je prirodan izbor jer njegov pristup boji i formi blizak je IKEA dizajnu, ali donosi i hrabru, izražajnu notu. Sretni smo što njegov rad sada može doći do šire publike", izjavila je Maria O'Brian, voditeljica identiteta asortimana u kompaniji IKEA.

Kolekcija nosi prepoznatljiv Westmanov potpis: oble, skulpturalne forme i bogate boje. Crvena i zelena podsjećaju na blagdane, dok neočekivane nijanse poput ružičaste i svijetlo plave unose zaigranost i odmak od uobičajenog. Porculanski tanjuri spajaju kvadratni oblik s okruglim središtem i mogu se slagati poput mozaika, a posebno je mjesto dobio i tanjur za mesne okruglice, kao hommage IKEA klasiku koji ove godine slavi 40. rođendan. Šalica i tanjurić za kuhano vino imaju namjerno predimenzioniran tanjurić, inspiriran uspomenama na Westmanovu baku i njezine blagdanske kolače.

Svjetlost je važan element ove kolekcije. Uz svijećnjake i porculanske držače svijeća, tu je i prijenosna, punjiva lampa čiji se oblik može transformirati, kao i suvremena verzija tradicionalne blagdanske lampe koja se postavlja na prozor.

Kolekciju zaokružuje vaza izrađena od spiralnog metala i stakla; dva kontrastna elementa koji funkcioniraju kao cjelina, podsjećajući na neraskidivu povezanost i igru oblika. „Zaobljeni oblik nema kraj, što predmetu daje više života. Spomenuta vaza to pokazuje jer svojim oblikom unosi i dozu humora. Dva njezina dijela izgledaju kao da ne trebaju jedno drugo, ali zajedno čine savršenu cjelinu", dodaje Gustaf Westman.

Ova ekskluzivna kolekcija nastala suradnjom brenda IKEA s Gustafom Westmanom bit će dostupna od listopada 2025. u robnoj kući IKEA Zagreb i na službenom IKEA web shopu, IKEA.com.