Sjajna nova IKEA kolekcija

IKEA je u suradnji sa švedskom dizajnericom Tekla Evelina Severin (Teklan) predstavila novu liniju koja spaja tehnologiju i osobni stil. Suradnja stavlja izražajnost na prvo mjesto, a kolekciju odlikuju živopisnost, razigranost i odvažan dizajn. Visokokvalitetni zvučnici s upečatljivim uzorcima i neočekivanim kombinacijama boja osmišljeni su kako bi tehnologiju pretvorili u vidljiv i zabavan dio doma.

"Kućna elektronika često se doživljava kao nešto strogo funkcionalno, što mnogi žele sakriti. To želimo promijeniti. Posljednjih smo godina puno naučili o razvoju visokokvalitetnih audio proizvoda i o tome kako ih ljudi žele uklopiti u svoj dom. Zvučnicima pristupamo s jednakom pažnjom kao i ostatku interijera, kako bi doprinijeli atmosferi i osobnosti prostora, ne samo zvukom, već i oblikom, bojom i karakterom", ističe Sara Ottosson, razvojna inženjerka proizvoda u kompaniji IKEA of Sweden.

Suradnja s Teklan temelji se na njezinom prepoznatljivom kolorističkom jeziku i njezinom osjećaju za ravnotežu između razigranosti i geometrijskih oblika. Ona često istražuje kako se dvodimenzionalni i trodimenzionalni dizajn susreću i stvaraju dubinu i dinamiku. Kombiniranjem njezina kreativnog pristupa s IKEA dizajnerskim znanjem, linija donosi nove načine povezivanja boje, svjetla i zvuka i tako pretvara svakodnevnu elektroniku u izražajne komade koji se prirodno uklapaju u dom.

"Boja je vrlo emocionalan i snažan alat. Ona može potpuno promijeniti način na koji vidimo predmet i oblikovati atmosferu prostorije. Htjeli smo unijeti tu mekoću i pristupačnost u tehnologiju, pomoći ljudima da drugačije dožive kućnu elektroniku i pozvati više boje u njihove svakodnevne prostore", zaključuje Teklan.

Svi zvučnici dizajnirani su s idejom da proizvodi koji unose zvuk u prostor istovremeno trebaju unositi i prisutnost i karakter, čak i kada nisu u upotrebi. SOLSKYDD linija, dostupna i u jednostavnoj bijeloj verziji, djelo je dizajnera Ola Wihlborg, koji je posebnu pažnju posvetio obliku i akustici.

Linija uključuje tri okrugla Bluetooth zvučnika, svaki svoje veličine i osobnosti. Najmanji prijenosni model dolazi u narančastoj boji s upečatljivim uzorkom, a srednji model u zelenoj boji s dijagonalnim smeđim i bež prugama. Oba manja modela mogu se objesiti na zid ili postaviti na pripadajuće postolje. Najveći model, namijenjen za montažu na zid, dolazi u narančastoj teksturiranoj boji i može se kombinirati s prednjim pločama s različitim dizajnima.

Teklanine kombinacije boja i obrade površine obavijaju dvodimenzionalne grafike preko prednje strane, stvarajući optičke efekte s osjećajem pokreta. Svi se zvučnici mogu povezivati međusobno ili s drugim kompatibilnim IKEA Bluetooth zvučnicima u načinu rada s više zvučnika. Podržavaju i Spotify Tap, omogućujući reprodukciju glazbe jednim pritiskom.

KULGLASS čine dvije lampe-zvučnici u nijansama zelene i crveno-smeđe s ružičastim detaljima, koje spajaju svjetlo, zvuk i boju u jedan proizvod.

"Željela sam da ovaj privlačan oblik bude kontrast tehničkoj složenosti koju obično povezujemo s visokokvalitetnim zvukom. I dok je unutrašnjost napredna, vanjski izgled je topao, otvoren i lako razumljiv. Što se tiče boja, tražila sam umirujući osjećaj iz prošlosti. Metvica zelena potječe iz uspomene iz djetinjstva, a čak sam otišla do kuće svojih baka i djedova kako bih uskladila nijansu sa starim sapunom kojeg sam zapamtila", naglašava Teklan.

Linija također uključuje točkastu interpretaciju klasične FADO lampe, jednostavne i okrugle forme, osmišljene da daje decentno svjetlo. Ranije ove godine, kao dio partnerstva, IKEA je predstavila dvije nove varijante boja za VAPPEBY te 14 pletenih kabela za punjenje nazvanih SITTBRUNN, RUNDHULT i LILLHULT, inspiriranih penjačkim užadima dizajniranih u retro bojama.

Proizvodi će biti dostupni u robnoj kući i na IKEA.hr od siječnja 2026.