Jedinstvena vrtna zabava: Trobecove krušne peći

Oni koji su 80-ih godina prošloga stoljeća bili mladi mogli su osobno svjedočiti jednom od najkreativnijih perioda pop kulture ovih prostora, koja je u Zagreb na vrijeme dovela i npr. Gang of Four ali i kvalitetno prilagodila uši na frekvencije kako Londona, tako ponegdje i najboljeg iz New Yorka, bez imalo dileme u usporedbe oko kvalitete i autentičnosti.

Iz takvog kreativnog melting pota gdje su se pop bendovi bavili bacanjem radija kroz prozor i bivanjem neprilagođenima, dvije skupine mladih posebno su odudarale svojim izgledom, stavom a pogotovo zvukom i tekstom.

Radilo se o Sexi i Trobecovim krušnim pećima. Obje grupe potpuno zadovoljne marginom, a TKP u svom nehipsterskom Voltinom pisali su pjesme opisujući nešto tamniji grad i svijetla, natopljeni opskurnim slikama, Avetima Gašparima, skriveni maglom, poetski cinični prema dogmama i velikim istinama poprilično crvooptočenog sistema. I to je funkcioniralo dok isti taj spori i mutavi sistem nije primijetio da nešto tako mračno i bizarno uopće postoji u njemu.

Onda su se kad im je dosadilo ugasili na četvrt stoljeća sakupljajući nove razloge za nešto drugačiji bunt, ali opet s istom bučnom podlogom i poetikom otpora. Postali su mudriji, naučili da svaki pendrek jednako boli i da je svaki sistem jednako neljudski, frigidan i sam sebi svrha, koja god da je godina i desetljeće u pitanju. A atonalni ton gitare, kao i vrisak iz grla ili masni groove ritam sekcije jednako svrbi njih gore koliko zabavlja i ispunjava životom nas dolje.

Trobeci haraju regijom od 25.5.2013., napravili su jedan live i jedan studijski album, u međuvremenu i svježu kazališnu kolaboraciju s Kućom ekstremnog kazališta DB Indoša u Pogonu Jedinstvo, a novog materijala ima uvijek. (Post) epidemiološki ekskluziv je kao i kod mnogih im kolega prvi koncert u 2021. godini, koji s nestrpljenjem čekamo!

Trobecove krušne peći - Bandcamp

Trobecove krušne peći - Moj slučaj

Trobecove krušne peći - Imam dovoljno te vlage

Trobecove krušne peći - Skriveni maglom

Prije samog koncerta pripremamo Kulturpunktov kviz. Čudna pitanja? Puno gestikulacije? Sukob voditelja? Da, to je još jedna Kulturpunktova Kviz-o-rama, kvizaški spektakl pogonjen popkulturnim fenomenima koji tog tjedna zanimaju Vatroslava Miloša i Lanu Pukanić! Obećajemo vam krv, znoj ✔️, suze, alkohol✔️, zabavu ✔️ i nagrade naših velikodušnih sponzora✔️

Naš vrt je vaš vrt - vidimo se na odgovornom i veselom druženju!