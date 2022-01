Jedinstven projekt Krupe i Rosenstocka

Gabriel Rosenstock, međunarodno priznati irski pjesnik u suradnji s izdavačem Cross-Cultural Communications of New York (osn. 1971., vlasništvo poznatog američkog pjesnika Stanleyja H. Barkana), objavio je trojezičnu knjigu pod nazivom 'Brightening of Days' sastavljenu od haiku pjesama u tanka formi (5-7-5-7-7 slogova), na irskom, engleskom i hrvatskom jeziku kao odgovor na umjetnička djela (tzv. ekfrastična poezija) poznatog hrvatskog umjetnika, Alfred Freddy Krupe.

Gabriel Rosenstock (1949.), član Aosdáne (Irske akademije umjetnosti i književnosti), pjesnik, haikuist, tankaist, romanopisac, dramatičar, esejist, dječji autor, pisac kratkih priča i prevoditelj. Nedavni dvojezični svesci pjesama uključuju "Glengower: Poems for No One" na irskom i engleskom (The Onslaught Press, 2018.) i "Conversations with Li He" (Cross-Cultural Communications, New York.), te "The Stars Are His Bones" (Cross-Cultural Communications, 2021.) je jedinstveni suradnički projekt s fotografom Debiprasadom Mukherjeeom iz Kolkate koji stvara "pronađene haikue" iz upanišadskih tekstova. Skladna interakcija sublimirane forme poezije kao 'pronađenog haikua' sa sintetičkim narativom slika stvorila je magiju uz pomoć dvaju drevnih jezika sanskrta i galskog (irskog) uz engleski. Rosenstock je autor/prevoditelj preko 180 knjiga i autor preko 30 000 haiku pjesama.Između ostalih, predavao je haiku na Schule für Dichtung (Akademiji poezije) u Beču i na Književnom festivalu u Hyderabadu.

Alfred Freddy Krupa (1971.) višestruko je nagrađivani suvremeni slikar, majstor crtanja, književnik, umjetnički fotograf i učitelj likovne kulture. Krupa je pionirska snaga u pokretu New Ink Art, poznatom po svom minimalizmu i intenzitetu, međunarodnom pokretu ukorijenjenom u suvremenoj stvarnosti s podrijetlom s Dalekog istoka. Pjesnik Rosenstock je bio inspiriran i ranim i novijim Krupinim umjetničkim djelima, uglavnom krajolicima različitih stilova, umjetničkih pristupa i tehnika.

Ova zbirka pjesama tanka na 87 stranica može se pročitati na EDOCR platformi: https://www.edocr.com/v/r5ylggmr/gabrielrosenstock/brightening-of-days

Prevoditelj na hrvatski je Tomislav Maretić, član Društva hrvatskih književnika.