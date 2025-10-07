Jedini kruh koji vrijedi jesti

Da na početku riješimo neke osnovne stvari - kruh zdrav kada ispunjava nekoliko ključnih uvjeta. Prije svega, trebao bi biti bogat vitaminima i mineralima koji doprinose općem zdravlju. Također, važno je da sadrži dovoljno vlakana, koja pomažu probavi i čine da duže ostanemo siti.

Zdrav kruh trebao bi imati i dovoljno proteina, važnih za mišiće, kosti i kožu. Najbolji izbor je kruh od cjelovitih žitarica, bez rafiniranog brašna, jer upravo cjelovito zrno čuva mekinje, klicu i endosperm - dijelove u kojima se nalaze najvrjednije hranjive tvari.

Obratite pozornost i na šećer - najbolji kruh ne sadrži dodani šećer ili ga ima minimalno, jer previše šećera povećava rizik od kroničnih bolesti.

Svi se stručnjaci slažu - najbolji izbor je 100 % cjeloviti kruh. On je prirodno bogat vlaknima, vitaminima B skupine, željezom, magnezijem i selenom, a sadrži i više proteina od bijelog kruha.

"Za razliku od bijelog, cjeloviti kruh zadržava sve dijelove zrna, što tijelu daje punu nutritivnu vrijednost koju žitarica prirodno nudi", objašnjava Lena Beal iz Akademije za prehranu i dijetetiku.

Posebno se ističe proklijali cjeloviti kruh - napravljen od zrna koja su prethodno proklijala, što povećava njihovu hranjivu vrijednost.

"Klijanje poboljšava probavljivost, povećava sadržaj proteina i pomaže boljoj apsorpciji hranjivih tvari poput vitamina B i željeza", kaže nutricionistica Grace Derocha. Dodaje da proklijali kruh može imati i blaži utjecaj na razinu šećera u krvi, što je korisno onima koji paze na glikemijski indeks hrane.

Nutricionistica Samantha Cassetty ističe da klijanje dodatno olakšava probavu i povećava nutritivnu vrijednost kruha.

Dakle, ako želite najzdraviji kruh, birajte 100 % cjeloviti kruh, a ako imate priliku, odlučite se za proklijali cjeloviti kruh. On je nutritivno bogatiji, lakše se probavlja i može povoljnije utjecati na razinu šećera u krvi.

Uravnotežena prehrana ne znači izbacivanje kruha - već pametan izbor vrste koju jedete