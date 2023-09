"Spremite se za XXL glazbene doživljaje", bila je jedna od glavnih poruka konferencije za medije, održane u zagrebačkoj Tvornici kulture u povodu JazzHR Festivala - Fall edition i koncerta Jumbo Big Banda koji će za samo sedam dana, idućeg četvrtka 5. listopada okupiti čak tri jazz orkestra u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

Program festivala, koji će se održati od 3. do 5. listopada u Tvornici i Lisinskom, predstavila je umjetnička ravnateljica, glazbenica i skladateljica Lana Janjanin, koja je najavila niz koncertnih događaja s novim albumima, velikim koncertima te najboljim domaćim i stranim glazbenicima. Između ostalog istaknula je kako je "najbitnije da nova glazba zaživi za života kompozitora, stoga je jedan od ciljeva JazzHR Festivala dati mogućnost glazbenicima da na pozornici JazzHR-a predstave svoj autorski rad kroz koncertne promocije novih albuma".

Prva dva dana u Tvornici festival nakon koncertnih večeri ponudit će i nastavak druženja u Malom pogonu uz spontane jam sessione, a sigurno će poseban doživljaj biti druga večer 4. 10. kada će se na jam sessionu okupiti glazbenici iz tri big banda koji dan kasnije nastupaju u Jumbo Big Bandu, istaknula je Janjanin.

Sudionicima na predstavljanju pridružila su se i dva hrvatska autora i izvođača na programu, riječki multiinstrumentalist i autor Zoran Majstorović te splitski bubnjar i autor Jan Ivelić. Oni će na festivalu premijerno predstaviti svoje nove albume koji uskoro očekuju objavljivanje. Majstorović je objasnio zašto je album posvetio svojim nonićima te istaknuo kako se sljedeće godine obilježava 15 godina od uvrštenja istarske ljestvice na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine, koju koristi i on u svom autorskom radu. Svoj nastup na festivalu najavio je i kraćom glazbenom točkom na arapskoj lutnji.

Ivelić je komentirao kako je njegov projekt DalMotion 2 nastavak istoimenog projekta od pred deset godina, a usto ovo će biti njegov debi na pozornici JazzHR Festivala. Jedna od tema bila je i nedostatak jazz klubova u Hrvatskoj.

Konferencija je ugostila i partnere s Hrvatske radiotelevizije, rukovoditeljicu Radne jedinice Glazba HRT-a Ivanu Kocelj te šefa dirigenta Jazz orkestra HRT-a Mirona Hausera, koji su detaljnije predstavili projekt Jumbo Big Banda 5. 10. u Lisinskom. Ivana Kocelj osvrnula se na višestruku i plodnu suradnju Hrvatske radiotelevizije i Hrvatskog društva skladatelja, a posebno je istaknula kako će projekt Jumbo Big Banda okupiti ono najbolje što svaka od tri zemlje može ponuditi u big band glazbi.

Miron Hauser predstavio je program koncerta te prenio dojmove o pripremama za zajednički nastup u kojem će ulogu dirigenta preuzeti poznati austrijski jazzer i bandleader Sigi Feigl. Zanimljivo je bilo otkriti detalje o atraktivnom programu, a duhovitom izjavom "prvi red do mora" Hauser je opisao vlastito iskustvo doživljaja zvuka kad stoji ispred big banda. Zaključio je kakav će tek za publiku biti doživljaj čuti tri orkestra okupljena u Jumbo Big Bandu.

Na press konferenciji u više navrata istaknuta je i vrijednost projekta Behind the scenes Hrvatskog društva skladatelja posvećenog razvoju mlade publike, a koji će na koncert Jumbo Big Banda dovesti preko 260 srednjoškolaca. Svi oni proći će prethodno radionicu koja će im približiti sadržaj koncerta i pripremiti ih na to glazbeno iskustvo. To je općenito agenda i misao vodilja toga vrijednog projekta.

Festivalske ulaznice dostupne su u sustavu ulaznice.hr, a ulaznice za Jumbo Big Band i na blagajni dvorane Lisinski.

Prema svemu što smo čuli na press konferenciji zaista nas očekuje niz XXL glazbenih doživljaja. "Očekujemo vas", zaključila je umjetnička ravnateljica JazzHR-a Lana Janjanin i pozvala publiku da ne propusti jesensko izdanje festivala.