Okay Kaya nastupit će prije King Krulea u Zagrebu

Američko-norveška glazbenica Okay Kaya s prvijencem "Both" zavrijedila je pažnju kritike, a Pitchfork kaže da je savršeno predstavila melankoličan zvuk na koji se može zaplesati. Drugi album "Watch This Liquid Pour Itself" je još jedno intimno putovanje uz zvuke downtempo rocka i disca, dok za najnoviji "SAP" mediji poput Under The Radar kažu da još jednom sjajno prikazuje očaravajuću enigma ove glazbenice. Okay Kaya već je ranije surađivala s King Kruleom, primjerice na pjesmi "Slush Puppy", a ovoga puta mu se priključuje na tuneji i bit će to prilika čuti sjajnu vokalisticu s vlastitim materijalom.

Okay Kaya - "Damn, Gravity"

Sjajan je to uvod u premijerni nastup King Krulea i njegovog benda u Hrvatskoj u sklopu "Space Heavy" turneje koja ga vodi po SAD-u i Kanadi, potom Europi, dok su nastupi u Irskoj, UK-u, Danskoj, Nizozemskoj, Belgiji i Francuskoj, kao i u Beču već daleko unaprijed rasprodani.

King Krule - "Seaforth"

Pravim imenom Archy Marshall, ovaj glazbenik spaja elemente punka, jazza, s hip-hopom, darkwaveom i trip-hopom kao i prepoznatljivim vokalom baritona. Na novom albumu govori o prostoru između, snovima o ljubavi, te izgubljenoj povezanosti. Mediji hvale "Space Heavy", a Clash Music kaže da King Krule nanovo dokazuje da je njegova, naizgled jednostavna, potraga za savršenim zvukom moguća. Pitchfork hvali autentične pjesme koje pokazuju ranjivost i snagu, a NME kaže da istražuje nove glazbene teritorije dok istovremeno obogaćuje svoj hvaljeni zvuk.

King Krule - "Rock Bottom"

Mediji King Krulea uspoređuju s Joeom Strummerom i Billyjem Braggom, nazivaju ljutim mladićem popa, a on kroz glazbu zadire u osobne teme, pa daje i dašak romantike. Spotovi mu broje milijune pregleda, na Spotifyju redovito ima više od milijun i pol slušatelja, svijet je obišao s turnejama i nastupima na najvećim festivalima poput Glastonburyja ili Primavere.

Ovaj londonski vokalist, kantautor i producent, glazbu je počeo stvarati kao Zoo Kid, a kao King Krule na sceni se pojavljuje 2011. s istoimenim EP-om. BBC ga nominira za najbolji zvuk 2013., a debi album "6 Feet Beneath the Moon" hvale mediji kao što su The FADER, New York Times, Pitchfork, NME, dok live izvedbe singlova "Easy Easy" i "A Lizard State" postaju viralne.

King Krule - "Live On The Moon"

Archy Marshall 2015. objavljuje "A New Place 2 Drown" pod vlastitim imenom. Treći album "The Ooz", objavljen kao King Krule, Pitchfork uvrštava na ljestvicu najboljih albuma. Dobiva nominaciju za The Mercury Prize kao i IMPALA za europski album godine dok live izvedbe singlova "Dum Surfer" i "King Krule - Live On The Moon" koncert na YouTubeu osvajaju internet. Za treći album "Man Alive!" mediji poput NME pišu da cijeli svijet vidi koliko sjaji King Kruleova kreativnost dok će najnoviji album "Space Heavy" hrvatska publika premijerno čuti u zagrebačkoj Tvornici kulture 1. studenog.

Ulaznice su u prodaji po 28 eura, dok će na dan koncerta za ulaznicu trebati izdvojiti 32 eura. Ulaznice se mogu pronaći u Dirty Old Shopu, Rockmarku, svim Eventim prodajnim mjesta, kao i na Eventim.hr.