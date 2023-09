Savršeni marginalci sviraju old school Hladno pivo

Savršeni marginalci, četvorka koju čine Suba, Zoki i Šoki iz Hladnog piva te Krmpa iz Deafness By Noize, započinju svoju glazbenu misiju koncertima na kojima će svirati isključivo prva tri albuma grupe Hladno pivo! Početna dva dogovorena datuma, kojima kreću koncertne aktivnosti, su riječki Pogon kulture 1. i zagrebačka Tvornica kulture 22. prosinca.

Kad je u ožujku 2018. Hladno pivo tjednima unaprijed rasprodalo koncert u Domu sportova pod nazivom „old school" vidjelo se koliko njihovim fanovima znače albumi iz najranije faze benda. Stoga su im tri petine najveće hrvatske i jedne od najvažnijih regionalnih punk grupa, pojačane vokalom neuništivog vođe DBN bande odlučile dati upravo to - prva tri albuma, „Džinovski", „G.A.D." i „Desetka" na jednom koncertu, bez zadrške i direktno u glavu. „Izvadili smo skoro 40 pjesama. Neke od njih ne da nismo svirali ni taj put u Domu sportova, nego puno puno duže" - izjavili su Savršeni marginalci po okupljanju.

Da ne bude zabune publika u Rijeci i Zagrebu će premijerno moći osjetiti novu energiju u klasicima kao što su „Bubašvabe", „Fur Immer Punk", „Pjevajte nešto ljubavno", „Princeza", „Sarma", „Trening za umiranje", „Zakaj se tak oblačiš", „Šank", „Tamburaši", „Rigoletto", „MTV", „Nema više...", „Ne volim te", „Studentska", „Diznilend", "101" i mnogim drugima, a publika u ostatku regije na red će doći u 2024. godini.

Nostalgija za starim Pivom potvrđena je i ovotjednim #1 nacionalne top liste prodaje koju je suvereno osvojio „Džinovski". Legendarni debi i jedan od najprodavanijih domaćih punk albuma svih vremena obilježio je 30 godina života remasteriranim vinilom koji se probio na sam vrh najtraženijih u Hrvatskoj.

Ulaznice u prodaju kreću u četvrtak, 28. rujna u 10:00.

Cijena ulaznica za koncert u riječkom Pogonu kulture iznosit će 13 eura do 31. listopada. Od sljedećeg dana do 30. studenog za ulaz će trebati izdvojiti 15 eura, a na dan koncerta 18 eura. Kupit će se moći u Dallas Music Shopu i u prodajnom sustavu Eventim.

Ulaznice za Tvornicu kulture kreću od 14 eura do 31. listopada. Od sljedećeg dana do 21. prosinca za ulaz će trebati izdvojiti 16 eura, a na dan koncerta 19 eura. Kupit će se moći u Dirty Old Shopu, Rockmarku i u prodajnim sustavima Eventim i Entrio.