“Ja od jutra nisam stao” - najbolja predstava festivala

Svečanom dodjelom nagrada i koncertom Maje Posavec u subotu, 26. rujna, zatvoreni su 44. Dani satire Fadila Hadžića, na kojima je kazalište Kerempuh osvojilo čak šest nagrada.

Velika nagrada Večernjeg lista za najbolju predstavu u cjelini pripala je predstavi "Ja od jutra nisam stao", koju je žiri festivala ocijenilo djelom koje beskompromisno tjera publiku na ozbiljno promišljanje, istodobno nudeći vrhunsku zabavu.

"Predstava je to u kojoj baš sve - štima: od precizne i promišljene režije, do vrhunskih glumaca koji su se svojim likovima dali do zadnje kapi krvi, suza i znoja", stoji u obrazloženju žirija.

Autorica Una Vizek osvojila je nagradu za najbolji tekst ove predstave, a ansamblu "Ja od jutra nisam stao" su pripale i dvije glumačke nagrade - Jerku Marčiću dodijeljena je Nagrada Ivo Serdar za ulogu koju je publika najbolje prihvatila, dok je Marko Makovičić nagrađen Nagradom za najbolju sporednu mušku ulogu.

Nagradu za najbolju režiju osvojila je mlada redateljica Marina Pejnović za Kerempuhovu predstavu "Bilježnice Robija K." Viktora Ivančića, dok je Linda Begonja za uloge mame i učiteljice Smilje u ovoj predstavi nagrađena Nagradom za najbolju žensku ulogu.

Nagrada za najbolju mušku ulogu Mladen Crnobrnja Gumbek dodijeljena je Draženu Šivaku za uloge u predstavi Darija Foa 'Mistero Buffo' u režiji Lee Delong i izvedbi Grupe u koprodukciji s Triko Cirkus Teatrom iz Zagreba.

Ugu Koraniju pripala je Nagrada Sabrija Biser mladom glumcu do 28 godina za ulogu Veršinina u autorskom projektu Bobe Jelčića 'Tri sestre' prema drami Antona Pavloviča Čehova u izvedbi Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, a za ulogu Olge u istoj predstavi nagrađena je Nina Violić za najbolju sporednu žensku ulogu.

Dodijeljena je i posebna nagrada za specijalno postignuće, i to za kolektivnu igru glumačkom ansamblu predstave 'Dijete našeg vremena' Ivane Vuković u režiji Helene Petković i izvedbi Play Drame iz Splita.

O nagradama je odlučivao Ocjenjivački sud u sastavu: Dijana Vidušin, glumica i predsjednica žirija, Tamara Damjanović, redateljica i Bojana Radović, urednica i kazališna kritičarka Večernjeg lista.