Izolacija Turske zbog invazije u Siriju

Savezna kancelarka Angela Merkel je u telefonskom razgovoru u nedjelju zahtijevala od turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana da odmah obustavi intervenciju na sjeveru Sirije. Na to se osvrću brojni njemački mediji. Berliner Zeitung piše: "Bez obzira na opravdane turske sigurnosne interese prijeti opasnost da ta vojna operacija dovede do protjerivanja većeg dijela lokalnog stanovništva, do destabilizacije regije i do ponovnog jačanja terorističke organizacije Islamske države (IS)", piše BZ. (...) "Po navodima sirijskih Kurda u nedjelju je gotovo 800 zatvorenih boraca IS-a i članova njihovih obitelji uspjelo pobjeći iz jednog zatvora koji je nadzirala (kurdska milicija) YPG. (...) Prema navodima Ujedinjenih naroda već je više od 130.000 stanovnika pograničnih mjesta u bijegu. Oko 400.000 ljudi u ratnom području treba pomoć i zaštitu, kažu Ujedinjeni narodi, brojna mjesta su zbog topničkih i zrakoplovnih napada bez struje i vode, brojni mostovi i ceste su uništeni", navodi Berliner Zeitung.

Die Welt iz Berlina piše o milicijama koje Turska koristi kao kopnenu vojsku, a koje navodno čine brojne ratne zločine. Jedna od tih milicija je Sultan Murat, navode ove novine: "Sultat Murat je jedna od sirijskih milicija u sklopu "Nacionalne vojske" koju je osnovala Turska i koju ona financira. U njoj su većinom islamističke skupine koje su poznate po svojoj brutalnosti. Ankara je te milicije upotrebljavala već prilikom osvajanja kurdske regije Afrin 2018. godine. Ujedinjeni narodi i organizacije za ljudska prava te pobunjenike smatraju odgovornima za ratne zločine", podsjeća Die Welt.

Frankfurter Allgemeine Zeitung analizira tko ima koristi od turske intervencije: "Od turske ofenzive profitiraju sirijski režim koji će Kurdima diktirati uvjete za priskakanje u pomoć i Rusija koja vješto balansira između odbijanja turske ofenzive i razumijevanja za politiku Ankare", smatra FAZ.

Za Neue Zürcher Zeitung nema dvojbe da će Erdogan profitirati od vojne intervencije samo kratkoročno. "Dugoročno si Ankara u svakom slučaju priskrbljuje velike probleme. Turska se izolira kod svojih tradicionalnih partnera na Zapadu. A u direktnom susjedstvu, najvažnijem tržištu, ona protiv sebe okreće gotovo svaku zemlju. Ne smije se zaboraviti kakve povijesne senzibilnosti postoje u arapskom svijetu protiv agresivnog ponašanja Turske", prenosi NZZ mišljenje Selcuka Colakoglua, profesora za međunarodne odnose na Sveučilištu Yildirima Beyazita u Ankari.

Tageszeitung (taz) iz Berlina upozorava da bi se sukob sa sjevera Sirije mogao prenijeti i u Njemačku. "Raspoloženje je napeto. S turskom vojnom ofenzivom rastu i strahovi da dođe i do sukoba ljudi turskog i kurdskog podrijetla u Njemačkoj. (...) Brojni Kurdi su pobjegli iz Turske i imaju velik problem s turskom državom i Erdoganom", upozorava taz.