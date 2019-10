Skoro prazna blagajna - Ujedinjenim narodima nedostaje novca

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda António Guterres kaže da se UN nalaze u „najgoroj financijskoj krizi u posljednjem desetljeću". Šef UN-a je upozorio da bi blagajna mogla biti prazna već krajem listopada. Tada UN više neće biti u stanju isplaćivati plaće zaposlenima i dostavljačima.

Zašto nema novca?

UN se uglavnom financira sredstvima koje uplaćuju države članice. One za ovogodišnji budžet moraju osigurati 3,3 milijarde američkih dolara. Do sada je članarinu platilo 129 od ukupno 193 zemalja članica. Riječ je o iznosu od oko dvije milijarde dolara. Novčana sredstava koja nedostaju na kraju godine dovode do teške financijske situacije u UN.

Tko najviše duguje UN?

Visina članarine zavisi od toga koliko je zemlja članica ekonomski jaka. Trenutno najveću članarinu plaćaju SAD. Njihova uplata pokriva 22 posto ukupnog budžeta. Trenutno vlada u Washingtonu UN duguje 380 milijuna dolara za proteklo razdoblje i 670 milijuna za tekuću godinu, što ukupno iznosi više od milijardu dolara.

Zašto je platežni moral tako loš?

Brazil, Iran, Izrael, Meksiko, Južna Koreja, Saudijska Arabija i Urugvaj također još nisu platili članarinu. Naravno, UN se najviše nada američkom novcu. Međutim, nije neobično da UN čeka da SAD uplate novac. Budžetska godina u SAD počinje tek u listopadu što je sasvim drugačije nego u Njemačkoj ili UN. Zbog toga se američka vlada još 80-tih godina odlučila da članarinu plaća tek u jesen. „UN uvijek ima tu financijsku rupu na kraju godine", kaže politolog Ronny Patz i dodaje: „One u principu znaju da SAD na kraju ipak plate svoju članarinu koja je inače veoma visoka."

Zašto je financijsko usko grlo ove godine tako izraženo?

Dobro pitanje. UN je još prije nekoliko mjeseci uveo mjere štednje. Glavni tajnik António Guterres kaže da je UN postavio crvenu liniju i tako spriječio još veći deficit. Samo kroz mjere štednje je bilo moguće nesmetano održavanje nedavne opće rasprave u Vijeću sigurnosti i samita o klimi. Zašto je onda budžetska blagajna prazna? Kao prvo, UN-u, ukoliko zapadne u financijske probleme, nije dozvoljeno uzimati kredite.

Drugi razlog je tzv. Working Capital. To je jedna vrsta financijskih rezervi koje se aktiviraju ukoliko dođe u opasnost likvidnost UN-a. Guterres je nekoliko puta tražio povećanje tog fonda kako bi ga prilagodio povećanom proračunu. „Zemlje članice to nerado čine jer je riječ o neiskorištenim sredstvima za koja se ne zna za što će biti korištena", kaže politolog Ronny Patz.

Jesu li je ugrožene mirovne misije Plavih kaciga?

Ne. Problemom likvidnosti budžeta su prije svega pogođeni zaposleni u UN sjedištima u New Yorku i Ženevi. Mirovne misije UN-a se financiraju iz posebne blagajne.