U razdoblju od 13. listopada do 11. studenog 2021. u Domu kulture Nova Gradiška moći će se razgledati impozantna grupna žirirana izložba "Sva lica Hrvatske" prema autorskoj koncepciji povjesničarke umjetnosti, muzeologinje i nezavisne kustosice Sonje Švec Španjol koja je ujedno i kustosica ove izložbe. Organizator izložbe je Dom kulture Nova Gradiška, a likovni postav izložbe potpisuje ravnateljica Doma kulture Nova Gradiška Danijela Juranović. Putem javnog natječaja odabrano je ukupno 48 umjetnica i umjetnika iz cijele Hrvatske koji će se na izložbi predstaviti s preko 50 radova izvedenih u najrazličitijim medijima (crtež, ilustracija, grafika, fotografija, slikarstvo, umjetnički nakit, keramika, skulptura, sliko-objekti, video radovi, konceptualni radovi), a unutar kojih interpretiraju vlastito viđenje Hrvatske.

Izjava Sonje Švec Španjol - kustosice i autorice koncepcije grupne žirirane izložbe "Sva lica Hrvatske":

"Djela selektirana za izložbu "Sva lica Hrvatske" uistinu nude umjetničko i sadržajno bogatstvo otkrivajući sva lica Hrvatske - od opće slike do njezinih najsitnijih pojedinosti, od njezinih potencijala do glavnih kočnica u razvoju te od mentaliteta naroda do osobina pojedinca. I dok su se pojedini autori namjerno fokusirali samo i isključivo na pozitivne strane i vrijednosti, drugi su se dotaknuli ključnih problema koji opterećuju državu već duži niz godina. Svatko je interpretirao ono područje, temu ili motiv koje mu se činilo kao najrelevantnije u tom trenutku te je to učinio otvoreno, iskreno i autentično. Zanimljivost predstavlja činjenica kako se prijavilo nekoliko autora s radovima koji jasno i otvoreno izražavaju njihovo vlastito viđenje i mišljenje o Hrvatskoj, a koji su u prijavama napisali da nisu sigurni hoće li njihovi radovi proći selekciju s obzirom da daju otvorena, a pritom moguće i problematična viđenja i interpretacije Hrvatske. S obzirom da je naziv izložbe "Sva lica Hrvatske" i da svaki umjetnik ima slobodu izraziti vlastito mišljenje i viđenje situacije sve dok ne vrijeđa ili ne ograničava tuđe slobode, pozdravljamo hrabrost i smatramo da su radovi dotičnih autora i autorica itekako obogatili izložbu i doprinijeli raznolikosti viđenja i percepcije Hrvatske u kontekstu ove izložbe.

Zahvaljujući ingenioznim interpretacijama umjetnica i umjetnika iz cijele Hrvatske te njihovih vlastitih viđenja, iskustava, interpretacija i percepcija, izložba "Sva lica Hrvatske" pruža jedan široki, ali posve drugačiji i jedinstveni uvid u srž naše zemlje, njezinih bogatstva, ljepote, potencijala, ali i problema, ograničenja i prepreka, jer sve to čini lice, ali i naličje naše zemlje. Izuzetno je poticajno uvidjeti kako unatoč dominantno negativnim situacijama i događajima, ljudski duh nije nestao, njegova borbenost i volja još uvijek postoje i kroz umjetnost komuniciraju potencijal nevjerojatnih mogućnosti djelovanja ukoliko smo spremni i voljni uložiti sebe i svoje vrijeme za veće dobro - za dobrobit cijele zemlje." (Sonja Švec Španjol, mag.hist.art.)

O izložbi:

Kako vidimo i doživljavamo zemlju u kojoj živimo, koje emocije gajimo prema vlastitoj domovini te u kojoj mjeri ona definira srž svakog pojedinca? Na sva ta pitanja, ali i mnoga druga odgovorili su umjetnici selektirani putem javnog natječaja u sklopu grupne izložbe "Sva lica Hrvatske". Na izložbi sudjeluju: Ena Gilih, Irena Podvorac, Damir Facan-Grdiša, Dominique Jurić, Maja Cipek, Sandra Radić Parać, Zoran Kakša, Alen Kasumović, Alen Matijašević, Ivica Malčić, Iva Džaja, Božica Petković, Brut Carniollus, Darija Stipanić, Janko Belaj, Luka Pacek, Marijana Pišonić, Marina Krištofić - Marinksy, Marina Perković, Mirela Blažević, Nikolina Žabčić, Silvija Sikavica, Tea Švarić, Zdravko Milić, Željko Subić, Nina Iris Bešlić, Ognjen Rađen, Željko Krčadinac, Andreja Krušelj, Dominik Zdenković, Josip Mijić, Margareta Peršić, Antonia Magdić, Darija Dolanski Majdak, Judita Horvatinović, Jasmina Jakopanec, Ivana Kutuzović, Nevena Petra Piližota, Nika Petrović Grilc, Nataša Vuković, Vlasta Pastuović Aleksić, Zvonimir Čačić, Tina Medić, Vesna Šantak, Sandra Ban, Jasmina Runje, Ana Marijanović, Ivana Filip. Kako vide Hrvatsku umjetnici su interpretirali u najrazličitijim medijima - od crteža, ilustracije, grafike, fotografije, slikarstva, preko umjetničkog nakita, keramike, skulptura, pa sve do sliko-objekata, video radova i konceptualnih djela, a iznimno velik broj autora prijavio je radove nastale iz više dijelova (diptih, triptih, kvadriptih, poliptih) što ukazuje na viđenje slojevitosti i raznolikosti Hrvatske.

Iako tema izložbe nije striktno vezana uz pandemiju i potrese, određeni broj umjetnika se neminovno dotaknuo tih područja, jer je nemoguće potisnuti i ne osvrnuti se na posljednje dvije godine života. I prije katastrofične 2020. godine često smo Hrvatsku percipirali kao zemlju suprotnosti. Mnogi umjetnici su se fokusirali na prirodne ljepote kojima obiluje naša zemlja, ali i na činjenicu kako o njima ne brinemo dovoljno. Pojedini autori su se nadovezali s temom kako posjedujemo brojne prirodne resurse, ali ih prodajemo i/li izvozimo na vanjsko tržište, umjesto da sami koristimo ono što proizvedemo. Drugi su ukazali na bogato kulturno i umjetničko naslijeđe, ali i na činjenicu da nam zemlja rapidno stagnira... Sve te opozicije dodatno su potencirane tijekom 2020. i 2021. godine kada smo bili onemogućeni slobodno se kretati i putovati što nas je navelo da ozbiljno promislimo gdje i kako živimo, tko smo i od čega smo sazdani te na koje se sve načine možemo povezati i pomoći jedni drugima u katastrofičnoj godini i iznimno teškim psihičkim i fizičkim uvjetima u kojima smo se našli.

Umjetnici su kroz svoje radove interpretirali sve ono dobro i/li loše u našoj zemlji. Sve što ih smeta, ljuti, žalosti ili pak inspirira i daje razlog za nastavak dalje. Kod većine prijavljenih radova fokus je na suprotnostima, oprečnostima tj. kontradiktornostima na koje nailazimo na svakom koraku. Bilo da je riječ o nevjerojatnim prirodnim ljepotama ili pak devastacijama kulturnih dobara, spomenika i arhitektonskih ostvarenja, o humanitarnom i solidarnom djelovanju pojedinca, skupine i zajednice ili pak diskriminaciji, podjelama i poticanju mržnje, naglasak je na osobnoj interpretaciji vlastite zemlje i naroda, tj. Hrvatske viđene kroz oči likovnih umjetnika. (iz predgovora izložbe Sonje Švec Španjol)