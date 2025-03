Life of Agony sredinom srpnja premijerno u Hrvatskoj

Jedan od najutjecajnijih bendova alternativne metal scene, Life of Agony, premijerno stiže u zagrebačku Močvaru u subotu 19. srpnja! Ova kultna njujorška četvorka donosi sirovu emociju, moćne rifove i energične nastupe koji su ih učinili legendama crossover zvuka između hardcorea, metala i grungea. Early bird ulaznice po cijeni od 27 eura mogu se kupti preko Hangtime weba, a uskoro će biti dostupne i u Dirty Old Shopu.

Pretprodajna cijena ulaznica je 31 euro, a na dan će koštati 35 eura. Ulaznice link: https://bit.ly/4iN5rhM

Life of Agony nastao je 1989. godine u Brooklynu, a ubrzo su se istaknuli jedinstvenom kombinacijom teških rifova i emotivnih, introspektivnih tekstova. Njihov debitantski album "River Runs Red" (1993.) postao je instant klasik, često proglašavan jednim od najboljih konceptualnih albuma u alternativnom metalu. Priča albuma, ispričana kroz eksplozivne rifove i emocionalno nabijene stihove, govori o mladiću suočenom s depresijom i teškim životnim odlukama, što je odjeknulo među fanovima širom svijeta.

Sljedeći albumi, "Ugly" (1995.) i "Soul Searching Sun" (1997.), pokazali su bend u evoluciji prema melodičnijem izrazu, no i dalje s prepoznatljivom dozom sirove emocije. Unatoč tome, promjene u glazbenom pravcu i unutarnje tenzije dovele su do odlaska Mine Caputo iz benda 1997. godine, što je rezultiralo kratkotrajnom pauzom.

Godine 2003. bend se ponovno okupio u originalnoj postavi i krenuo na turneju, što je dovelo do izdavanja albuma "Broken Valley" (2005.) pod okriljem velikog izdavača Epic Records. Iako je album bio odlično prihvaćen od fanova, problemi s izdavačem i piratstvom doveli su do njegove slabe prodaje, a bend se ubrzo ponovno povukao sa scene.

Povratak Life of Agony na velika vrata dogodio se 2014. godine kada su ponovno počeli nastupati uživo. Iste godine Keith Caputo javno je govorio o svojoj tranziciji i važnosti osobnog identiteta, što je bendu dalo dodatnu dimenziju autentičnosti i povezanosti s publikom. Njihov album "A Place Where There's No More Pain" (2017.) označio je snažan povratak u studio, a dvije godine kasnije objavili su "The Sound of Scars " (2019.), nastavak priče s legendarnog prvog albuma.

Prije tri godine hvaljeni glazbeni dokumentarac grupe "The Sound of Scars" prikazan je na BFI Flare Film Festivalu, gdje je opisan kao "zaista moćan film". Magazin Kerrang! dao mu je recenziju s pet zvjezdica i nazvao ga "neustrašivim". Veliki mediji poput CNN-a, Psychology Today-a i BBC-a proglasili su ga "obaveznim za gledanje" i predstavili ga na svojim platformama. "The Sound of Scars" trenutno je dostupan za streaming širom svijeta.

Prošle godine objavili su novu pjesmu "The Crow (In Memory of B.L.)" kao posvetu preminulom Brandonu Leeju, koji je tragično izgubio život tijekom snimanja originalnog filma "The Crow" iz 1994.. Revolver Magazine uvrstio ju je među "najbolje nove pjesme u ovom trenutku" i pohvalio je kao "zadivljujuću novu pjesmu... prekrasnu grunge-goth elegiju".

Life of Agony poznat je po moćnim i emotivnim koncertima, a njihova sposobnost da kroz glazbu prenesu osobne borbe i univerzalne emocije čini ih jednim od najposebnijih bendova na sceni. Iako su prošli kroz mnoge promjene, njihova strast, iskrenost i povezanost s fanovima ostali su nepromijenjeni, čineći ih nezaobilaznim imenom u svijetu alternativne glazbe.

Članovi benda su:

· Keith Caputo (vokal)

· Joey Z (gitara)

- Alan Robert (bas)

- Veronica Bellino (bubnjevi)

Vidimo se 19. srpnja u Močvari, osigurajte svoje ulaznice na vrijeme! Bend će četiri dana nakon nastupiti i u beogradskoj Zappa Barci, također u organizaciji Hangtimea.