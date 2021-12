Izložba radova iz grafičke mape Tvornička jutra Milana Trenca

Grafičku mapu Tvornička jutra u suradnji s autorom Milanom Trencom u ovoj je godini objavila Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu u sklopu programa Godina čitanja te uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Zaklade Adris. Urednica izdanja je viša kustosica u Grafičkoj zbirci Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu Charlotte Maria Frank.

Otisnuto je 30 mapa, a u svaku je mapu uloženo 15 listova - 13 s motivima i dva lista s tekstom. Kroz mapu autor Milan Trenc istražuje odnos dvaju stilova protekloga stoljeća, pop arta i socrealizma, i odmiče se od uobičajene tehnologije svojega stvaranja - videa, filma i digitalnoga tiska te istražuje tehniku sitotiska, koristeći pritom kao ishodište kadrove stripa „Maljički", inspiriranog hitom grupe Idoli.

Ideja stripa „Maljčiki", prvotno namijenjena dnevnom čitanju u novinskom listu, sačuvana je u ovoj grafičkoj mapi u novom umjetničkom obliku kao višestruko značajan sadržaj koji govori o vremenu u kojem je originalno nastao, kao i o samom autoru, posebno osjetljivom na društvene pojave, lice i naličje svijeta koji nas okružuje, a koje je znao tada kao i danas prepoznati i inteligentno tematizirati u različitim medijima, govori urednica izdanja Charlotte Maria Frank.

Izložba će u Laubi - Kući za ljude i umjetnost biti otvorena do 24. prosinca ove godine, a moći će se pogledati i tijekom održavanja ovogodišnje prodajne izložbe Kolektart. Kustosica izložbe je Lana Harjaček.

# # #

O autoru:

Milan Trenc (1962.) grafičar, ilustrator, crtač stripova, autor animiranih i igranih filmova, pisac scenarija i knjiga. Diplomirao je filmsku režiju na Akademiji dramske umjetnosti u klasi prof. Kreše Golika. Početkom osamdesetih, uz studij režije, počinje objavljivati stripove u Poletu i Studentskom listu. Od 1985. godine pa do njegova gašenja bio je glavni ilustrator magazina Start. Od 1991. do 2004. godine boravi u New Yorku gdje objavljuje stripove u Heavy Metal Magazinu, a ilustracije mu se pojavljuju u The New York Timesu, Timeu, The Wall Street Journalu, New Yorkeru, Fortune Magazinu, Washinton Postu, Business Weeku i ostalim važnijim američkim listovima. Za svoje ilustracije u The New York Timesu dobio je nagrade magazina Print (1993.) i Society of Publication Designers (2003.) Godine 1993. piše i ilustrira knjigu za djecu The Night at the Museum (Noć u muzeju) po kojoj je snimljen istoimeni holivudski film u produkciji 20th Century Fox (2006.). Sudjeluje na grupnim izložbama u Centre Georges Pompidou, Paris, Art in General, New York i Sherry Frumkin Gallery, Los Angeles. Ostvario je niz samostalnih izložbi, Galerija Klovićevi Dvori (2007.), Galerija Nova (2008.), MUO (2017.) Galerija Forum (2019.). Redovni je profesor na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Milan Trenc autor je iznimne biografije koja bi i sama mogla postati temeljem neke filmske priče.