Interface Video Art Festival 2021

Drugo izdanje Interface Video Art Festivala, međunarodnog festivala koji okuplja autore posvećene eksperimentiranju u području video umjetnosti i stvaranju novih inovativnih filmskih formi, održat će se online od 14. do 18. prosinca 2021. godine. Međunarodnu selekciju čini 47 videoradova koji će se besplatno moći pogledati na web platformi www.interface-festival.com.

Interface je usmjeren na različitost u pristupu kreiranju kratkih audiovizualnih djela te predstavlja radove koji pomiču granice uobičajenog filmskog izražavanja. Program je temeljen na istraživanju novih medija, video umjetnosti i eksperimenta u filmskom mediju te nudi uvid u stvaralaštvo šireg kruga umjetnika bez unaprijed zadanih kustoskih okvira, s fokusom na predstavljanje umjetnika mlađe generacije.

Od ukupno prijavljenih 2700 radova u festivalsku selekciju uvršteno je 47 videoradova iz 22 zemlje. Među umjetnicima sa svih kontinenata, sedam je domaćih autora: Iva Gavrilović, Lucija Oroz, Ivori Sošić, Dina Karadžić, Marko Tadić, Nina Kurtela te veteran eksperimentalnog filma Damir Čučić.

Uz autore koji se po prvi puta predstavljaju našoj javnosti prikazujući svoje radove premijerno, na festivalu također sudjeluju etablirani umjetnici čiji su radovi prethodno predstavljeni ili nagrađeni na značajnijim festivalima. Među njima je Aulona Fetahaj, koja je sa svojim filmom She asked me where I was from nagrađena na festivalu Dokufest u Prizrenu, Sofia Petersin (Argentina) i Shaun Finneran (UK), koji su svoj film Passing Place predstavili na ovogodišnjem 25 FPS festivalu, umjetnički kolektiv Telecosystem (Gideon Kiers, David Kiers i Lucas van der Velden) s filmom TESTFILM#1, prikazanim na Međunarodnom filmskom festivalu u Rotterdamu te Marko Tadić sa svojim filmom Events meant to be forgotten i Nina Kurtela s filmom Dear Aki, koji je premijerno prikazan na Međunarodnom festivalu kratkometražnog filma u Oberhausenu.

Interface je nastavak programa novih medija koji se, u organizaciji Galerije Greta, razvijao deset godina u kontinuitetu. Program je prvotno osmišljen kao dio Hartera Music Festivala, s ciljem da mladim autorima pruži priliku za predstavljanje njihovih radova, a 2014. godine postaje samostalna manifestacija posvećena novim medijima i video umjetnosti. Ove godine s drugim izdanjem Festival pomiče granice dosadašnjeg djelovanja i nastavlja svoj online život, ujedno tako odgovarajući i na izazove novonastale situacije uzrokovane pandemijom Covid - 19.

U selekciji i organizaciji programa sudjelovali su voditelj festivala David Lušičić te tim mladih umjetnika i kustosa: Tin Dozić, Nina Kamenjarin, Maja Pavlinić i Maja Flajsig. O nagrađenim radovima ove će godine odlučivati žiri u sastavu: Vlado Zrnić, profesor s Umjetničke akademije u Splitu; Toni Mijač, video umjetnik i Salvatore Insana, prošlogodišnji pobjednik Interface festivala.