Izložba koja otvoreno progovara o životu umjetnika u Hrvatskoj

U petak 4. prosinca 2020. u 18 sati otvorena je samostalna izložba akademske umjetnice Ivane Bajcer pod nazivom „Od mene za tebe" u Galeriji grada Krapine. Autorica se na izložbi predstavila opsežnim brojem radova u različitim medijima - sketchbook, umjetnička knjiga, crtež, grafika, video rad - unutar kojih izražava, iznosi i obrađuje osobna emocionalna i psihička stanja.

Izlaganjem svojih najdubljih strahova i nesigurnosti umjetnica ukazuje povjerenje promatraču i potiče ga da učini isto tj. da ponukan tuđim iskrenim ogoljivanjem sagleda i valorizira sâm sebe. Umjetnička knjiga malog formata "Od mene za mene" svojevrsna je autoričina posveta samoj sebi kroz niz poruka poput "umorna sam od pozitivnog razmišljanja", "ambicija je iščupala zdravi korijen", "radim da bih preživjela, a ne živjela". Zbog nemogućnosti potpune posvete umjetnosti Ivana Bajcer stvara umjetnost iz života.

Na službenom otvorenju autorica predgovora povjesničarka umjetnosti Sonja Švec Španjol istaknula je posebno zanimljiv ciklus radova unutar kojeg je Ivana Bajcer na formu novčanice otisnula vlastiti autoportret uz prateći tekst "deset/dvadeset/pedeset friških figa - honorar hrvatskih umjetnika/ca" što je hrabar i otvoren komentar na ključni problem na koji likovni umjetnici već godinama ukazuju, a to je da prilikom realizacije izložbe jedino umjetnici nisu plaćeni za svoj rad, dok su svi ostali suradnici poput fotografa, grafičkog dizajnera, tiskare honorirani. Likovni umjetnici u Hrvatskoj ne mogu živjeti od svoje umjetnosti te su primorani raditi cijeli niz drugih poslova kako bi si osigurali egzistenciju i da bi nakon posla, u svoje slobodno vrijeme, posvetili se svom životnom pozivu. Rad koji se nadovezuje na rad s novčanicama jest interaktivni rad gdje je umjetnica ponudila niz radova manjeg formata u različitim tehnikama, te stavila teglicu uz natpis: "Milodar za umjetnost - uzmi rad i sam procijeni koliko vrijedi". Na otvorenju su govorile i ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Krapina Grozdana Pavlović i voditeljica galerije Vesna Kunštek koja je upoznala publiku sa životopisom umjetnice, umjetnica Ivana Bajcer se zahvalila organizatorima, kustosici i publici, a izložbu je otvorio zamjenik gradonačelnika Dragutin Kozina.

Izložba ostaje otvorena do 31. prosinca 2020. godine, radno vrijeme galerije je od utorka do subote od 10 do 13 sati.